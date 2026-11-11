El fuerte descargo del relator que fue amenazado por el festejo equivocado de Central

La transmisión de Radio 2 se viralizó el fin de semana, pero los periodistas difundieron el audio completo y negaron las acusaciones.

La definición del campeonato terminó de la peor manera para Rosario Central . El equipo había ganado 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y en el Gigante de Arroyito ya se vivía una fiesta por la posibilidad de consagrarse campeón. Sin embargo, mientras los jugadores y los hinchas celebraban , llegó la noticia del gol de Enner Valencia para Boca en la Bombonera, que modificó el desenlace de la jornada y le dio el título al Xeneize.

En medio de aquella confusión, una versión comenzó a circular en las redes sociales y apuntó directamente contra el equipo periodístico de Radio 2 .

Según esa acusación, un comentario realizado durante la transmisión habría provocado que los hinchas de Central ingresaran al campo de juego para festejar un título que finalmente no habían conseguido.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

El principal señalado fue Jesús Emiliano, reconocido relator rosarino, quien terminó recibiendo insultos y amenazas por una situación que, como demuestra el registro completo de la transmisión, no ocurrió de esa manera.

Ante la repercusión y la gravedad de las acusaciones, el periodista decidió publicar el audio original, sin recortes ni ediciones, y realizar un descargo en sus redes sociales. Allí quedó expuesta la secuencia de los hechos y el momento exacto en el que se produjo el malentendido.

La grabación permite comprobar que el festejo en el Gigante de Arroyito ya había comenzado cuando Jesús Emiliano consultó a su compañero Ezequiel Casse, que seguía las alternativas del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia. En ese instante, Casse intentaba interpretar lo que sucedía en la Bombonera, mientras el árbitro esperaba la confirmación del VAR sobre el gol de Valencia.

Ante un gesto del juez que interpretó como una señal de que el tanto había sido anulado, el periodista respondió: “Lo anuló, lo anuló”. Sin embargo, para ese momento los hinchas ya habían ingresado al campo de juego y los futbolistas también estaban celebrando.

La secuencia completa deja en claro que esa frase no fue el origen de la reacción de los simpatizantes. Apenas tres segundos después, Casse corrigió la información y comunicó que el árbitro había convalidado el gol de Boca. La transmisión, por lo tanto, reflejó la misma incertidumbre que se vivía en los dos estadios durante los instantes finales de una definición cargada de tensión.

Las amenazas y el descargo del relator

La difusión de una versión recortada del audio cambió por completo el sentido de lo ocurrido. La edición hizo parecer que el anuncio de una supuesta anulación había desencadenado el festejo de Central, cuando el registro original demuestra que la celebración ya estaba en marcha.

A partir de esa publicación, Jesús Emiliano quedó expuesto a una ola de críticas y acusaciones en las redes sociales. El periodista decidió entonces compartir la grabación completa para defender su trabajo y dejar en evidencia cómo se había desarrollado realmente la transmisión.

"Si te interesa la verdad, escuchá la secuencia real”, comenzó diciendo Emiliano. El primer audio difundido omitió el tramo que permite entender lo ocurrido durante la transmisión. También señaló que el estallido en la tribuna y el ingreso de parte del público al campo se produjeron antes de que desde la radio se informara erróneamente que el tanto de Boca había sido anulado.

El periodista reconoció “un error garrafal” de la transmisión, pero insistió en que esa falla no fue la causa del desborde posterior. “Se escucha perfectamente cómo estalla Arroyito, y luego del estallido y que la gente ingresara al estadio, recién ahí aparece el 'lo anuló, lo anuló...'. Ese fue un error garrafal nuestro, pero que no provocó el ingreso de la gente”, afirmó. También cuestionó que circulara un recorte del audio y dijo que se omitió “lo más importante”, que es cómo reaccionó el estadio.

El episodio generó una situación especialmente injusta para el relator y sus compañeros, que quedaron en el centro de una polémica por una información que no originó la reacción de los hinchas. En una transmisión en vivo, con varios partidos definiendo el campeonato de manera simultánea, el equipo periodístico también atravesó segundos de incertidumbre y corrigió rápidamente el dato.

El audio original permite reconstruir esos instantes sin interpretaciones ni recortes: el festejo de los hinchas y los jugadores ya había comenzado, la consulta a la transmisión de Boca llegó después y la corrección se produjo apenas tres segundos más tarde.

Con su descargo, Jesús Emiliano buscó ponerle fin a una acusación que derivó en amenazas personales y mostrar que la versión que circuló en redes sociales no coincidía con lo que realmente había sucedido. La publicación del registro completo permitió recuperar la secuencia original de una definición que tuvo un desenlace inesperado para Rosario Central, pero que no puede atribuirse al error del equipo periodístico de Radio 2.

Las amenazas

A través de las redes, a los integrantes de la transmisión les llegaron amenazas, sobre todo al relator.

“Esto nos provoca mucho dolor y angustia, porque los reclamos pasaron de la descalificación a la amenaza”, expresó. En ese tramo, también cuestionó la violencia en redes sociales y vinculó la difusión del audio recortado con una “fake”.