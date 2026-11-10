La millonaria cifra que tendrá que desembolsar el Manchester United para contratar a Pochettino.

Todo parece indicar que habrán cambios en el banco de suplentes del Manchester United . Tras su mal inicio de temporada, la dirigencia de los Red Devils barajan la alternativa de prescindir de los servicios de Michael Carrick y uno de los principales candidatos a sucederlo es el argentino Mauricio Pochettino , actualmente bajo contrato con la selección de Estados Unidos .

Según reveló The Athletic, el conjunto inglés debería desembolsar cerca de USD 10 millones para liberar al estratega albiceleste. Ese monto corresponde a la cláusula de rescisión que figura en el vínculo del entrenador con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) .

El club inglés todavía no oficializó la salida de Michael Carrick, aunque distintos medios británicos señalaron que su continuidad está bajo revisión tras un inicio de temporada que dejó al equipo en el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso. El United logró una victoria en sus primeros 10 partidos del campeonato y atraviesa una serie de resultados que impulsó a la dirigencia a estudiar alternativas para el banco de suplentes.

En ese escenario, el nombre de Mauricio Pochettino volvió a instalarse entre los candidatos. El rosarino dirige al seleccionado estadounidense y tiene contrato hasta el Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, con partidos previstos también en Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuerdo, anunciado en agosto, incluye una cláusula que permitiría a otra institución contratarlo a cambio de una compensación económica.

Pochettino, candidato a regresar a la Premier League

De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, la rescisión de Mauricio Pochettino ronda los USD 10 millones. La suma sería el punto de partida para una eventual negociación entre Manchester United y la USSF, que perdería a su entrenador a menos de cinco meses de que firmara su renovación.

La contratación de Pochettino no se limitaría a la cláusula del entrenador. El medio estadounidense indicó que el club interesado debería pagar varios millones de dólares adicionales si también pretende incorporar a los asistentes que acompañan al argentino desde hace más de una década. El cuerpo técnico de Poch mantuvo una estructura estable a lo largo de sus etapas en Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. Ese factor elevaría el costo final de una eventual operación para Manchester United, que debería analizar tanto la compensación a la federación como las condiciones contractuales de los colaboradores del entrenador.

La cifra expone el componente económico de una decisión que el club inglés afronta en medio de una crisis deportiva. Carrick asumió de manera interina en enero, después de la salida de Ruben Amorim, y llevó al equipo a la clasificación para la Liga de Campeones. Ese recorrido derivó en un contrato permanente de dos años, firmado en mayo.

Sin embargo, el rendimiento cambió con el comienzo de la nueva campaña. La derrota por 3-0 frente al Bournemouth a fines de octubre dejó al técnico en una situación delicada. La dirigencia decidió mantenerlo en el cargo para los partidos ante Chelsea, Roma y Aston Villa, aunque el empate 4-4 contra este último rival mantuvo al equipo en la zona de descenso. El United consiguió apenas una victoria en 10 fechas de la Premier League, una secuencia que llevó al club a evaluar posibles sustitutos durante la fecha FIFA. El próximo compromiso de liga será el 22 de noviembre ante Liverpool, en Anfield, y el margen para tomar una decisión se reduce.