Polémica en Colombia por el arquero de Boca: Nestor Lorenzo se cruzó con el DT de Atlético Nacional.

El entrenador del club colombiano cuestionó la no convocatoria de Montero a la Selección y el hecho de que él perderá jugadores por la Fecha FIFA.

El entrenador argentino Néstor Lorenzo , director técnico de la Selección Colombia , le contestó a su colega Lucas González Vélez , estratega de Atlético Nacional de Medellín, que había cuestionado la no convocatoria del arquero de Boca , Álvaro Montero , para los amistosos de noviembre y se quejó porque su equipo perdió futbolistas para enfrentar a Once Caldas.

En una entrevista con Noticias Caracol, el seleccionador aseguró que la ausencia del jugador de Boca responde a una planificación previa y no a un trato preferencial hacia el Xeneize, que el sábado enfrentará a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. “Antes de la fecha previa le llamé a Vargas y le dije, no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”, explicó. Su ausencia fue en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing, encuentro en el que atajó Leandro Brey.

Además, el exayudante de José Pekerman cuestionó que los entrenadores hagan públicos sus reclamos sin comunicarse previamente con él: “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”.

La polémica comenzó después del triunfo por 4-3 ante Pereira, el 7 de noviembre, cuando González, quien tuvo un paso por Central Córdoba en Argentina, criticó las convocatorias de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. Ambos se perderán las semifinales de la Copa BetPlay, previstas para el 10 y 17 de noviembre, y el entrenador consideró injusto que los clubes colombianos deban ceder jugadores en instancias decisivas mientras otros equipos pueden conservarlos.

La queja inicial del director técnico de Atlético Nacional

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel (Velásquez) y Titi (Rengifo) vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merece y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, él se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no lo hacen nuestro club es sancionado”, sostuvo Lucas González Vélez.

Ante esas declaraciones, Nestor Lorenzo defendió las citaciones y remarcó que Atlético Nacional debería valorar la presencia de sus futbolistas en el seleccionado. “Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”, respondió.

El argentino también apuntó contra las críticas que recibe por sus decisiones y recordó que no tiene responsabilidad sobre la organización de los torneos. “Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo. El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así”, disparó.

Por su parte, el técnico del conjunto antioqueño advirtió que perderá entre ocho y nueve integrantes del primer equipo por las convocatorias a las selecciones mayor, Sub-20 y Sub-17. Pese a reconocer la desventaja deportiva, aseguró que buscarán adaptarse para afrontar la definición de la competencia. Mientras tanto, Colombia continuará su preparación con dos amistosos ante Chile durante la fecha FIFA de noviembre, programados para el viernes 13 en Cali y el martes 17 en Santiago.