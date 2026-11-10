River solicitaría a la AFA jugar un viernes ante Lanús: que tiene que ver Boca con este pedido

El Millonario debe enfrentar al Granate por los octavos de final del Torneo Clausura en el Monumental.

El pedido que River le hará a la AFA para el partido con Lanús.

Los octavos de final del Torneo Clausura todavía no tienen fecha definida, pero se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. River , según información de medios especializados, le haría un pedido especial a la AFA para jugar el viernes 20 ante Lanús en el Monumental.

Según el periodista Gustavo Yarroch, que cubre al Millonario en la señal de ESPN, el pedido para jugar el viernes tiene que ver con la final de la Copa Sudamericana que Boca disputará el sábado 21 en Barranquilla.

En el marco de una posible consagración del Xeneize en el torneo internacional, los dirigentes de River no quieren jugar el domingo 22 con un posible clima caldeado en el Monumental , con la gente más impaciente que de costumbre por el festejo del clásico rival. Una situación similar se dio en 2023 en la previa de la final de la Copa Libertadores que el Xeneize finalmente perdió contra Fluminense.

“Boca juega en Barranquilla el 21, River QUIERE JUGAR UN DÍA ANTES con Lanús para evitar jugar en el Monumental con un posible festejo de Boca y MALESTAR EN LA GENTE” - el bombazo de @GustavoYarroch https://t.co/WSlWv5Tgw7 pic.twitter.com/vRoZ7u5ZBO — PaseClave (@paseclave__) November 10, 2026

Sin embargo, Lanús se mantiene firme en disputar el encuentro en cancha de River el domingo 22, ya que Allan Wlk, jugador granate, fue convocado para la fecha FIFA con la selección de Paraguay, y regresaría al país recién el jueves 19.

River pretende jugar el viernes 20 ante Lanús y los “granates” quieren hacerlo el domingo 22 porque el paraguayo Allan Wlk llegará el jueves 19 a Buenos Aires después de la gira asiática del seleccionado “guaraní”. Mañana o pasado se dará a conocer el cronograma oficial. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) November 10, 2026

River busca recuperar algunos lesionados de cara al encuentro con Lanús

River aprovecha el receso por la fecha FIFA para reestructurar sus entrenamientos con vistas al cruce contra Lanús. El DT, Leo Ponzio, dispuso un plan de trabajo especial con entrenamientos en doble turno el miércoles y el jueves en la localidad de Pilar.

Con este panorama, el cuerpo técnico prioriza la puesta a punto física y la recuperación de tres mediocampistas claves: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza.

Fausto Vera registra tres semanas de rehabilitación por un desgarro en el isquiotibial derecho. Por su parte, Aníbal Moreno arrastra una discopatía lumbar cuyo tiempo de retorno depende de su tolerancia al dolor. En tanto, el juvenil Juan Cruz Meza transita la etapa final de la recuperación de un desgarro sufrido en el Superclásico.

CÓMO EVOLUCIONAN LOS LESIONADOS DE #RIVER.



ANÍBAL MORENO: se recupera de su discopatía lumbar. Evoluciona día a día y apunta a llegar a los playoffs.



FAUSTO VERA: está en la etapa final de la rehabilitación del desgarro en el isquiotibial izquierdo. Podría recibir… pic.twitter.com/SaI7SwGbUR — Banda Roja (@BandaRoja_) November 8, 2026

Martínez Quarta podría ser titular ante Lanús

El posible regreso de Lucas Martínez Quarta a la titularidad de River llega en medio de un clima de fuerte malestar por parte de los hinchas. El defensor ya cumplió la fecha de suspensión por la expulsión ante Boca y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

En ese contexto, Ponzio analiza darle una nueva oportunidad. Según trascendió, el entrenador interino tendría en consideración al defensor para el cruce ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura. Incluso podría probarlo en el amistoso a puertas cerradas frente a Gimnasia, previsto para el sábado 14 de noviembre en el Monumental.

PONZIO LE DARÍA UNA NUEVA OPORTUNIDAD A MARTÍNEZ QUARTA.



El DT considera que el defensor necesita una oportunidad para revertir su situación y podría ser titular ante Lanús.



@SC_ESPN / @MedioRiver pic.twitter.com/dC6FUXdiw4 — Banda Roja (@BandaRoja_) November 9, 2026

La decisión no será sencilla ya que del otro lado aparece Lautaro Rivero, quien ocupó el lugar de Martínez Quarta en el triunfo por 2-0 ante Aldosivi y también pelea por un lugar en la defensa. La alternativa del central zurdo le permite al cuerpo técnico evaluar opciones, aunque Ponzio conoce al experimentado central y ya manifestó su respaldo desde que asumió de manera interina.