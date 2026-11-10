Accidente fatal en los Siete Lagos: un motociclista murió tras perder el control en una curva de la Ruta 40

El hijo, que circulaba en otra moto advirtió el siniestro que protagonizó su papá. Los turistas habían realizado el service de un rodado y se dirigían a Villa Traful.

Un hombre de 68 años que recorría la ruta de los Siete Lagos a bordo de su moto murió tras perder el control en una curva. El siniestro no tuvo intervención de terceros y fue advertido por su hijo que circulaba en otra moto por delante suyo en dirección a Villa Traful.

Según informó a LM Neuquén el comisario Marcos Oviedo, el accidente fatal se produjo a las 14 horas del lunes feriado en el kilómetro 2131 de la Ruta 40 . Los vehículos eran motos 550 cc y 650 cc que alcanzan mucha velocidad.

Luego del accidente donde tuvo intervención Bomberos de Villa La Angostura, Policía y personal médico, la Gendarmería prestó colaboración para ordenar el tráfico hasta las 18:30.

Cómo fue el accidente fatal en Ruta 40

De acuerdo a los datos recolectados en el lugar las causas del accidente tuvieron que ver con el exceso de velocidad de circulación de la víctima y el desconocimiento de las curvas y contracurvas de la Ruta de los Siete Lagos por lo que la víctima no pudo controlar el vehículo y provocó un despiste.

"Al llegar al lugar, personal policial se encuentra con el siniestro y ubican el cuerpo de un hombre de 68 años en sector de sub banquina", informó Oviedo. En tanto, la moto presentaba el manillar roto tras sufrir un arrastre de 200 metros y un golpe contra el metal.

Posteriormente, se identifica al hijo, un hombre de 48 años que circulaba en otra moto y relató cómo advirtió el siniestro: informó que se adelantó al papá, hizo la curva, pero se percató de que el padre venía muy rápido y despistó colisionando contra el guardarraíl.

Casualmente, una enfermera que circulaba en el lugar le hizo RCP al accidentado sin resultados positivos. Luego, personal del hospital acudió a llamado de Bomberos Voluntarios y un médico constató la muerte.

El hijo de la víctima fatal relató que ambos eran oriundos de San Antonio. El motivo del viaje surgió porque debían realizar el service de los 1000 kilómetros de la moto chopera QJ que le regaló a su padre.

"Antes de regresar a San Antonio pretendían visitar Villa Traful, tomar la Ruta 63, bajaban hacia la 237, y de ahí retomaban a Bariloche y al otro día pretendían regresar por Ruta 23 a San Antonio", indicó y agregó: "le había cumplido el sueño al padre".

Piden prudencia en curvas peligrosas en Ruta 40

El operativo policial requirió tres horas para completar distintas diligencias como pericias accidentológicas, y la constatación del deceso por un médico legista. Mientras tanto, personal de Gendarmería garantizó la circulación por la Ruta 40 liberando un tramo de la calzada.

La recomendación del comisario se limitó a cumplir las normas de tránsito: "tienen que seguir la señalaización de la Ruta 40, hay carteles de curva, contra curva y curva cerrada". En este sentido, aseguró que "si respetan velocidad que se les indica no van a tener incovenente".

Respecto de las velocidades convenientes para las curvas se estipula que lo recomendable son máximo de 40 kilómetros por hora. "Esta curva en particular era curva cerrada, entonces más de 30 o 40 no podés superar, y el motociclista mucho menos", señaló.

De todas maneras, señaló que se inició una investigación sobre el siniestro con intervención de un gabinete criminalístico dependiente de la Dirección Lagos del Sur a cargo del subcomisario Neri Escobar.