El desgarrador mensaje de la novia del barilochense que está en coma tras un accidente en Bali

La joven compartió una publicación dedicada a Federico Domínguez, quien permanece en terapia intensiva. Habían viajado para participar de una competencia de trail running.

Una pareja oriunda de la ciudad de Bariloche , provincia de Río Negro, viajó a competir a Bali y tuvieron un grave accidente : él está en coma y no quieren operarlo. Habían ido hasta Indonesia para una competencia de trail running y terminaron los dos internados. El joven está en una situación crítica y piden ayuda urgente.

El hecho ocurrió durante la noche del martes y obligó al traslado de urgencia hacia el Kasih Ibu Hospital, un centro médico privado.

Tras completar el evento deportivo, tomaron la decisión de prolongar su estadía unos días más para hacer turismo y recorrer los paisajes locales. Pero un accidente interrumpió de forma dramática sus planes cuando chocaron en la moto que circulaban.

Actualmente, el estado de salud de Federico es sumamente crítico: permanece alojado en la unidad de cuidados intensivos, en estado de coma e intubado. Por su parte, Paz sufrió severas lesiones en ambas extremidades inferiores y debió afrontar una compleja intervención quirúrgica este jueves.

El desgarrador mensaje de la novia del joven que está en estado crítico en Bali

Paz Lupo, la novia de Federico Domínguez, el argentino que está internado en coma y bajo cuidados intensivos tras un grave accidente de moto en Bali, Indonesia, realizó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, en medio de la angustia y la incertidumbre por la salud de su novio.

“Guardando para siempre las vacaciones más lindas y especiales de mi vida”, escribió al comienzo del posteo que compartió en sus redes sociales, junto a una serie de recuerdos del viaje que habían emprendido juntos.

En sus palabras, Paz también destacó las muestras de cariño y el acompañamiento que recibieron desde que ocurrió el accidente. “No veo la hora de contarte despierto cómo todos estuvieron acá para vos cuando lo necesitaste. Cómo tu esencia, todo lo que das y lo que dejás en las personas se vio reflejado de una manera tan inmensa en menos de 48 horas”, expresó.

Y agregó: “Es increíble ver cómo todo el amor que das vuelve multiplicado. Cómo esa capacidad que tenés de ser hogar para tantas personas hizo que hoy, estando tan lejos de casa, estemos tan acompañados”.

“No hay persona que te conozca y no te quiera. Es imposible no amarte”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz (@pazlupo)

Sobre el final del mensaje, Paz, que sufrió una fractura de ambas piernas en el accidente, dejó en claro que mantiene la esperanza de que puedan volver a estar juntos. También agradeció a quienes se movilizaron para acompañarlos en este difícil momento.

El grave accidente de los argentinos en Indonesia

Paz Lupo y Federico Domínguez estaban de vacaciones en el sudeste asiático cuando sufrieron un grave accidente de moto en Bali, Indonesia. Los dos habían viajado para participar de una competencia de trail running y después decidieron extender su estadía para conocer otros destinos turísticos.

El choque ocurrió el martes por la noche y ambos debieron ser internados en el Kasih Ibu Hospital, un centro privado de la isla. Según contó la familia, los dos perdieron el conocimiento por el impacto y no pudieron aportar detalles sobre cómo sucedió.

Federico sufrió múltiples fracturas y lesiones que comprometieron su sistema respiratorio. Su estado es crítico y permanece en coma, bajo cuidados intensivos. Además, debió ser sometido a una traqueotomía. Paz, por su parte, sufrió fracturas en ambas piernas y fue operada el jueves.

La situación también generó una enorme preocupación económica para sus familias, que viven en Bariloche y comenzaron campañas solidarias para afrontar los gastos médicos. El seguro de viaje cubre solo una parte de las intervenciones y los tratamientos.

Según explicó Guadalupe Urriza, hermana de Paz a TN, la operación de la joven cuesta 25.000 dólares, de los cuales el seguro contempla únicamente 10.000. En el caso de Federico, la intervención que necesita tiene un costo de 30.000 dólares.