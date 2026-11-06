Una pareja de Bariloche viajó a competir a Bali y tuvieron un grave accidente: él está en coma y no quieren operarlo

Habían ido hasta Bali para una competencia de trail running y terminaron los dos internados. El joven está en una situación crítica y piden ayuda urgente.

Federico Domínguez y Paz Lupo habían participado de una competencia de trail running en Indonesia antes del accidente. Foto: Instagram @pazlupo.

Lo que prometía ser un viaje de descanso tras una exigente competencia deportiva se transformó en una pesadilla a miles de kilómetros de casa. Los argentinos Federico Domínguez y Paz Lupo, oriundos de la ciudad de San Carlos de Bariloche, sufrieron un violento accidente de tránsito mientras circulaban en motocicleta por las calles de la isla de Bali, en Indonesia.

El hecho ocurrió durante la noche del martes y obligó el traslado de urgencia hacia el Kasih Ibu Hospital, un centro médico privado ubicado en el archipiélago asiático.

Ambos jóvenes habían viajado al sudeste asiático con el propósito inicial de participar en una competencia de trail running. Tras completar el evento deportivo, tomaron la decisión de prolongar su estadía unos días más para hacer turismo y recorrer los paisajes locales.

Pero un accidente interrumpió de forma dramática sus planes, dejándolos desorientados y sin la posibilidad de recordar los detalles de cómo se desencadenó el siniestro.

Actualmente, el estado de salud de Federico es sumamente crítico: permanece alojado en la unidad de cuidados intensivos, en estado de coma e intubado. Por su parte, Paz sufrió severas lesiones en ambas extremidades inferiores y debió afrontar una compleja intervención quirúrgica este jueves.

El cuadro clínico y los costos de las intervenciones

A la dramática evolución médica se le suma un complejo escenario económico que mantiene en vilo a los allegados. Domínguez presenta múltiples fracturas graves y requirió una traqueotomía de emergencia debido a complicaciones directas en su aparato respiratorio. En tanto, su pareja fue intervenida quirúrgicamente por las fracturas múltiples padecidas en sus piernas.

La principal traba radica en las limitaciones del seguro de salud internacional contratado por la pareja, el cual cubre únicamente una fracción de las abultadas tarifas sanitarias del sistema indonesio. Según precisó Guadalupe Urriza, hermana de Paz, el costo total de la cirugía de la joven asciende a 25.000 dólares, pero la póliza solo contempla una cobertura máxima de 10.000 dólares.

La situación es aún más apremiante en el caso de Domínguez, donde la intervención médica necesaria posee un presupuesto de 30.000 dólares. Las autoridades del establecimiento hospitalario informaron a los familiares que no avanzarán con el procedimiento hasta tanto no se encuentre acreditado la totalidad del dinero.

La urgencia por los pagos y la campaña solidaria

El margen de maniobra para los allegados se redujo drásticamente luego de recibir una intimación por parte de la administración del centro privado. Las autoridades sanatoriales establecieron un plazo límite de 48 horas para regularizar el pago de las prestaciones y garantizar la continuidad del tratamiento de ambos pacientes.

Ante esta exigencia de desembolsos anticipados a miles de kilómetros de distancia, las familias de Bariloche lanzaron una colecta solidaria apelando a la ayuda de la comunidad patagónica y de todo el país.

La campaña busca reunir los fondos de urgencia indispensables para sostener las operaciones, los insumos y la estadía hospitalaria de los dos jóvenes en el exterior.