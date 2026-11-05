Corte de luz imprevisto en Rincón de Emilio y otros dos barrios: cuándo volverá el servicio

La Cooperativa CALF informó que el desperfecto del servicio fue ocasionado por una máquina vial que realizaba tareas en la obra de remodelación de calle Mandalari.

Un imprevisto corte de luz afecta a los barrios Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y la zona de Plaza de las Banderas y Parque Norte.

La Cooperativa CALF informó, este jueves por la tarde, que el desperfecto del servicio fue ocasionado por una máquina vial que realizaba tareas en la obra municipal de remodelación de calle Mandalari. Según explicaron desde el organismo, el vehículo "dañó los cables subterráneos de media tensión que abastecen la zona".

"Nuestro personal trabaja para eliminar el riesgo eléctrico y reparar las instalaciones dañadas", señalaron en un comunicado a través de sus redes sociales, emitido a las 14.

Respecto al restablecimiento del servicio, indicaron que las tareas de reparación demandarán al menos 6 horas. "Durante ese período se realizarán cortes escalonados, de hasta 2 horas por interrupción, para reducir el impacto en los usuarios", informaron.

Días con cortes de luz sorpresivos

En los últimos días, y por diversos motivos, se registraron en Neuquén diversos cortes de luz sorpresivos, que no estaban previstos por la Cooperativa CALF.

Este miércoles, un sector del barrio Terrazas del Neuquén se quedó sin suministro eléctrico como consecuencia de un hecho de vandalismo y un intento de robo que afectó una instalación subterránea de la red de distribución de energía.

La situación fue informada por la Cooperativa CALF, que precisó que los daños se produjeron sobre una línea subterránea de Media Tensión. El incidente obligó a interrumpir el servicio eléctrico en parte del sector mientras se realizan las tareas necesarias para solucionar el inconveniente.

Por otra parte, el pasado lunes por la noche, un importante corte de luz sorprendió a gran cantidad de barrios del oeste de Neuquén. El apagón se produjo en medio de la tormenta, que incluyó relámpagos y truenos, iniciada después de las 21.

El corte del suministro eléctrico se produjo minutos antes de las 22. De acuerdo a lo informado por la Cooperativa CALF a LM Neuquén, se trató de la salida en un alimentador en la Estación Transformadora Gran Norte.

Según lo informado, el desperfecto afectó a diversos sectores del oeste de la ciudad, como los barrios Progreso, Huiliches, Gregorio Álvarez e Islas Malvinas. En tanto, a las 22.30 se produjo la normalización del servicio hasta las calles Combate de San Lorenzo y Abraham.