En medio de la tormenta, un gran corte de luz sorprendió en el oeste neuquino: qué se sabe

El corte del suministro eléctrico se produjo minutos antes de las 22. La Cooperativa CALF trabaja para restablecer el servicio.

Un importante corte de luz sorprendió este lunes por la noche a gran cantidad de barrios del oeste de Neuquén. El apagón se produjo en medio de la tormenta, que incluyó relámpagos y truenos, iniciada después de las 21.

El corte del suministro eléctrico se produjo minutos antes de las 22. De acuerdo a lo informado por la Cooperativa CALF a LM Neuquén , se trató de la salida en un alimentador en la Estación Transformadora Gran Norte.

"El personal de Guardia se encuentra trabajando", informaron a las 22.15, en tanto que aclararon que no hay una estimación de duración del corte de luz ya que "están buscando la falla".

Según lo informado, el desperfecto afectó a diversos sectores del oeste de la ciudad, como los barrios Progreso, Huiliches, Gregorio Álvarez e Islas Malvinas.

En tanto, a las 22.30 se produjo la normalización del servicio hasta las calles Combate de San Lorenzo y Abraham.

¿Seguirá la tormenta en Neuquén?

El corte de luz se produjo en medio de la tormenta de este lunes por la noche, tal como había previsto el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había adelantado que se esperaban tormentas aisladas, con probabilidad del 10 - 40%.

El martes 3 de noviembre se profundizará el cuadro de inestabilidad. Durante el día se prevé una jornada inestable con una máxima en ascenso que rozará los 26°C, bajo vientos del oeste a 29 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

Sin embargo, hacia la noche la nubosidad se incrementará dejando el cielo mayormente cubierto, con una mínima de 4°C y una aceleración drástica en la velocidad del viento desde el sudoeste, que soplará a 45 km/h con fuertes ráfagas que podrían llegar a los 67 km/h.

Maria Isabel Sanchez

Según el SMN, durante todo el martes podría haber tormentas aisladas, con una probabilidad del 10 - 40%.

Para el miércoles 4 se prevé una tregua en la cobertura de nubes pero con el viento como protagonista principal. Durante el día se prevé cielo despejado con una temperatura máxima de 21°C, vientos del sudoeste a 53 km/h y ráfagas que alcanzarán los 65 km/h. Durante la noche el tiempo se tornará completamente despejado, marcando 7°C de mínima con vientos del sudoeste a 51 km/h y ráfagas sostenidas de 63 km/h.

El jueves 5 ofrecerá una jornada diurna inestable con una temperatura máxima de 22°C, acompañada por vientos del sudoeste a 35 km/h y ráfagas fuertes que alcanzarían los 66 km/h. Por la noche el cielo volverá a estar despejado, con una mínima fría de 4°C e intensos vientos del sudoeste a 56 km/h, acompañados por ráfagas de la misma intensidad.

Finalmente, el viernes 6 de noviembre traerá una moderación paulatina del tiempo en toda la región. Durante el día se registrará un cielo mayormente despejado con una máxima de 20°C, vientos del sur a 31 km/h y ráfagas de 43 km/h. El fin de semana se iniciará con una noche despejada el viernes, registrando un piso térmico de 5°C y vientos del sudoeste a 21 km/h con ráfagas suaves de 21 km/h.