Un informe revela que los docentes del país tienen poca formación en Matemática ¿qué pasa en Neuquén?

El estudio se centró en los planes que forman a las maestras y maestros del nivel Primario.

La formación de los docentes es esencial para el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Las materias relacionadas con matemática en la Argentina ocupan apenas el 8,8% de la carga horaria de los profesorados en los que se forman los futuros maestros de primaria, en un contexto en el que el 45% de los estudiantes de sexto grado no alcanza niveles satisfactorios de aprendizaje en esta materia.

Los datos surgen del informe “De aprender a enseñar matemática: cómo se forman los docentes de escuela primaria”, de Argentinos por la Educación, donde se analizan los planes de estudio de los profesorados de Educación Primaria de las 24 jurisdicciones y releva cuánto espacio ocupa la matemática en la formación inicial de los maestros, cómo se distribuyen las horas entre conocimientos disciplinares y didácticos, y qué proporción de docentes accede a instancias de capacitación en esta área.

Todo en un contexto donde los resultados de Aprender 2025 arrojaron que el 45% de los estudiantes de sexto grado no alcanzó un desempeño satisfactorio en Matemática. A esto se suman importantes desigualdades socioeconómicas: mientras que el 73% de los alumnos del quintil de mayor nivel socioeconómico alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, entre los estudiantes del quintil de menor nivel socioeconómico esa proporción fue del 43%. La situación se agrava a los 15 años, cuando, según PISA 2025, solo el 24% de los adolescentes argentinos alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en esta disciplina.

El caso de Neuquén

El informe marca que existen diferencias importantes entre las provincias. La formación matemática representa el 12,7% de la carga horaria total del profesorado en Mendoza, la provincia donde esta asignatura tiene mayor presencia, seguida por Misiones (10,7%) y La Rioja (10,2%).

La provincia de Neuquén está en una situación intermedia (8,7%), si se compara con las jurisdicciones del país en una mejor situación y con las peor ubicadas.

En este último lugar se ubican Santiago del Estero (5,6%), Salta (6,4%) y Entre Ríos (7,1%). En la mayoría de las provincias, el porcentaje oscila entre el 8% y el 10%. La carga horaria total de los profesorados de Educación Primaria es, en promedio, de 2.721 horas reloj.

Las diferencias no se limitan a la cantidad de horas, sino también a qué se enseña. En la mayoría de las jurisdicciones, las materias didácticas (enfocadas en cómo enseñar) tienen mayor carga horaria que las disciplinares (centradas en los contenidos). Las diferencias más amplias se registran en Misiones, con 240 horas de didáctica frente a 72 horas de contenidos disciplinares, y Mendoza, con 256 frente a 107. En Buenos Aires, San Luis y Tucumán también se observa una diferencia importante: los planes contemplan 192 horas de didáctica frente a 64 horas de contenido disciplinar.

EL CPE le dio información sobre los certificados truchos al fiscal de Estado, pidió abrir una causa penal contra médicos y docentes.

Conocimiento, aprendizaje y capacitación

La evidencia internacional relevada en el estudio de Argentinos por la Educación muestra que los conocimientos matemáticos de los docentes se relacionan positivamente con los aprendizajes de sus estudiantes. Sin embargo, dominar los contenidos no garantiza por sí solo una enseñanza efectiva: los maestros también necesitan comprender cómo razonan los alumnos, anticipar errores frecuentes, identificar dificultades y desarrollar estrategias didácticas adecuadas.

El informe también analiza la formación continua de los docentes en ejercicio. Según los datos de Aprender 2025, el 67,5% de los maestros de sexto grado participó en alguna capacitación vinculada con la enseñanza de la matemática durante los últimos tres años, mientras que el 32,5% no lo hizo. Las diferencias entre jurisdicciones son significativas: Formosa registra la mayor participación, cercana al 90%, mientras que Santa Fe se ubica por debajo del 50%.

Para 2027 está prevista la implementación del Compromiso Federal por la Matemática, que contempla formación continua para docentes del segundo ciclo de primaria, junto con líneas de acción como la extensión de la jornada escolar, producción de materiales pedagógicos, recursos digitales y mecanismos de evaluación y monitoreo.

Lo que sugieren los especialistas

Los autores del informe plantean la necesidad de avanzar hacia criterios comunes sobre los conocimientos matemáticos y didácticos que deberían adquirir todos los futuros maestros, más allá de las diferencias entre los planes de estudio provinciales. También proponen desarrollar mecanismos que permitan conocer qué aprenden efectivamente los estudiantes de los profesorados, para asegurar que quienes egresan cuenten con las herramientas necesarias para enseñar matemática en la escuela primaria.

Las currículas de los profesorados de primaria muestran una baja carga horaria dedicada a matemática, inferior al 10%. Si bien es importante aumentar la carga horaria hay que asegurar una formación rigurosa que combine conocimientos disciplinares sólidos con herramientas didácticas”, afirma Marcela Svarc, profesora del departamento de Matemática de la Universidad de San Andrés . Y agrega: “Los alumnos necesitan comprender, practicar y consolidar los conocimientos básicos para utilizarlos con autonomía. La práctica no se opone al razonamiento: permite que las operaciones dejen de ser un obstáculo y que la atención pueda concentrarse en problemas más complejos. Necesitamos docentes que comprendan en profundidad la matemática que enseñan y puedan transmitirla eficazmente”.

“Un maestro tiene que saber matemática, y saberla bien. No alcanza con la que se aprende hasta la secundaria: necesita estudiar la matemática elemental con profundidad. Cualquier reforma de la formación docente que le quite horas a la matemática, en nombre de la flexibilidad curricular, de los trayectos generales o de acortar la carrera, se equivoca”, sostiene Gustavo Romero, jefe de departamento de Matemática del Colegio Nacional de Buenos Aires.