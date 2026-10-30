Quién es el prófugo que se arrancó la tobillera y que tiene 32 denuncias, 15 por intento de femicidio

El hombre fue condenado por 12 hechos de desobediencia a órdenes judiciales y tres amenazas. Mientras denuncian que maneja un Uber, la víctima permanece con custodia policial.

Jonathan Fabián Ulloa , conocido como " el Tanke" , es el hombre que la Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén denunció públicamente por el riesgo extremo que representa para su expareja por intento de femicidio . Tiene una orden de captura vigente, se quitó la tobillera electrónica y, según las funcionarias municipales, continúa con su vida cotidiana mientras la mujer permanece bajo custodia policial permanente.

Detrás de la búsqueda hay un historial de violencia de género que comenzó a tramitarse en julio de 2025 en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 6. Desde entonces se dictaron medidas de protección que, según la información oficial, no consiguieron impedir los reiterados incumplimientos denunciados por la víctima.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó a LM Neuquén que el 3 de julio de 2026 Ulloa fue condenado en un procedimiento abreviado por 12 hechos de desobediencia a la autoridad y tres hechos de amenazas simples . La pena fue de dos años de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.

Claudio Espinoza

La precisión judicial es importante: la causa penal que terminó en esa condena no fue tramitada bajo la calificación de intento de femicidio. Así lo aclararon desde el TSJ, que explicó que esa no fue la calificación legal solicitada por las partes ni sobre la que se resolvió.

Quién es Jonathan Fabián Ulloa y por qué lo buscan con urgencia

El expediente contra Ulloa comenzó en julio de 2025, cuando se dispusieron medidas cautelares para proteger a su expareja, entre ellas la implementación de un dispositivo dual de monitoreo electrónico. La causa estaba a cargo de la Jueza Luna en el Juzgado de Familia 6.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por la Subsecretaría de las Mujeres, el hombre habría incumplido reiteradamente las restricciones impuestas. Entre los episodios denunciados, las funcionarias señalaron que ingresó al domicilio de la víctima cuando había una consigna policial afuera y que fue detenido cuando intentaba acceder con un bidón de nafta. También indicaron que la amenazó de muerte en distintas oportunidades.

Ante la reiteración de los incumplimientos, el 19 de febrero de 2026 se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. En el proceso penal se le formularon cargos por tres hechos de amenazas y 12 de desobediencia a órdenes judiciales.

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En esa instancia se estableció un plazo de investigación de cuatro meses y se dispuso dos meses de prisión preventiva. Según los antecedentes aportados por el área municipal, la medida tuvo en cuenta el riesgo para la integridad de la víctima, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, el proceso terminó con una condena de ejecución condicional. Por su parte, la subsecretaría indicó que los 15 incumplimientos donde intentó acercarse a la mujer deben considerarse como intentos de femicidio.

La condena, los incumplimientos y la fuga

El 3 de julio de 2026, la Fiscalía, la Defensa y la querella, ejercida por la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, presentaron un acuerdo de procedimiento abreviado. El juez controló su legalidad y lo homologó.

Ulloa fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta que incluían la prohibición de agredir a la denunciante. También se estableció un plazo de cuatro años sin cometer nuevos delitos.

Pero, según la Subsecretaría, los incumplimientos continuaron después de la condena. Las funcionarias señalaron que el hombre volvió a contactar a su expareja a través de distintas redes sociales y que acumuló más de 15 incumplimientos a las reglas de conducta.

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La situación llegó a un nuevo punto crítico el 9 de octubre, cuando debía presentarse a una audiencia en la que se iba a solicitar la revocación de la condicionalidad de la pena para que cumpliera la condena de manera efectiva.

Ulloa no se presentó. Ese mismo día, el sistema de monitoreo detectó la pérdida de señal del dispositivo electrónico por la apertura o el corte del transmisor.

El TSJ informó a LM Neuquén que la Policía activó la búsqueda, recorrió el domicilio del hombre, su última ubicación registrada por GPS y el entorno de la denunciante. También se dispuso una consigna policial para protegerla.

Claudio Espinoza

En paralelo, a pedido de la Fiscalía y la querella, se declaró la rebeldía de Ulloa y se ordenó su inmediata captura. Esa orden continúa vigente.

La víctima permanece bajo custodia policial

La situación expuesta por la Subsecretaría de las Mujeres pone el foco en una diferencia alarmante: mientras Ulloa permanece prófugo, su expareja necesita custodia policial permanente.

Las funcionarias denunciaron que el hombre continúa desarrollando sus actividades habituales e incluso señalaron que trabajaría como conductor de Uber. También afirmaron que sigue enviándole mensajes intimidatorios por redes sociales pese a las restricciones judiciales. En este sentido, indicaron que días atrás consiguió enviarle por redes sociales que se había realizado un tatuaje nuevo con un mensaje para ella.

Durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko, la subsecretaria Alejandra Oehrens reclamó ayuda para localizarlo y pidió difundir su identidad.

"Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar", advirtió durante la exposición pública del caso donde las trabajadoras sociales y psicólogas del equipo interdisciplinario expusieron el rostro con carteles para que sean difundidos por los medios de comunicación.

La funcionaria también cuestionó la respuesta de los organismos responsables de intervenir en la búsqueda y sostuvo que la mujer vive encerrada en su casa con sus hijos, "no puede salir ni a comprar pan" y bajo la amenaza constante de que su expareja aparezca.

El área municipal contabiliza más de 32 denuncias por incumplimientos a las medidas de protección, además de los 15 incumplimientos a las reglas de conducta que atribuye al hombre después de la condena. Las cifras corresponden a categorías distintas de incumplimientos y no deben confundirse con los hechos por los que fue condenado en el procedimiento abreviado.

El caso se encuentra inscripto en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Además, el TSJ confirmó que el fuero de Familia mantiene las medidas de protección y que el 5 de septiembre se había renovado la vigencia del dispositivo dual.

Actualmente, Ulloa tiene una orden de captura en el fuero penal y una orden de averiguación de paradero en el fuero de Familia.

La búsqueda sigue abierta. La denuncia pública de las funcionarias municipales apunta a que se localice al hombre antes de que las amenazas contra su expareja se conviertan en un nuevo hecho de violencia.

"Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él"

El caso no es aislado sostuvieron las funcionarios municipales avocadas a la contención e intervención territorial en casos de mujeres que sufren violencia de género. Sin embargo, indicaron que cruzó un límite porque tienen la certeza de que Ulloa busca matar a su ex pareja y debe ser atrapado con urgencia para disponer su prisión preventiva.

"Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él, tanto el Ministerio de Seguridad como la Oficina de Mujeres se tiran la culpa entre ellos y no hacen nada, mientras nosotras no queremos ver más a ninguna mujer en terapia intensiva", reclamaron durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko.

"Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas", denunció respecto a la falta de respuestas coordinadas no solo para este caso, sino para la totalidad donde incluyó entre las víctimas a "parejas de empresarios poderosos".

Por su parte, el área Legal inició 16 nuevos expedientes judiciales solo durante septiembre y octubre y hubo 93 casos clasificados como Código A, una categoría que identifica situaciones de riesgo de femicidio. En tanto, también advirtieron en diálogo con LM Neuquén que 20 causas tienen retrasos judiciales. "Entre lo que demoran en resolver instancias judiciales las medidas de protección se interrumpen y las mujeres quedan vulnerables", aseguró la subsecretaria Alejandra Oeherens.

También adviertieron sobre la responsabilidad de la salud pública por las consecuencias psicológicas de estas situaciones y señaló que muchas mujeres atraviesan intentos de suicidio, como el caso que expusieron las amigas de Natalia Vilte que se suicidó tras un intento de femicidio.