Violencia de género en Neuquén: hubo 93 casos de riesgo de femicidio de enero a octubre de 2026

En septiembre y octubre recibió 191 consultas y registró 79 intervenciones territoriales. Advirtieron por el aumento de casos de violencia de género en adolescentes.

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén presentó este miércoles un informe sobre las situaciones de violencia de género atendidas en la capital provincial entre enero y octubre de 2026. En ese período, el Equipo de Atención Integral realizó 177 admisiones, de las cuales 93 fueron clasificadas como Código A , una categoría que identifica situaciones de riesgo de femicidio .

De las estadísticas surgió una media de al menos nueve intentos de femicidio por mes . Es decir, casi diez casos mensuales que el organismo municipal identificó, dio intervención pero, como advirtieron en una conferencia de prensa el contexto judicial es alarmante: "para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas" .

Los otros 84 casos fueron catalogados como Código B , es decir una situación de violencia de género grave que requiere intervención y acompañamiento.

Las cifras fueron difundidas durante una conferencia de prensa realizada en Casa Aliwenko, donde el organismo también expuso los datos correspondientes a septiembre y octubre y advirtió sobre el incremento de situaciones de violencia que afectan a mujeres menores de 18 años.

Violencia de género: 191 consultas en dos meses

Durante septiembre y octubre, la Mesa de Entradas de la Subsecretaría recibió 191 consultas mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. En ese mismo bimestre, los equipos municipales desarrollaron intervenciones en distintos barrios y sostuvieron el acompañamiento a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El área de Trabajo Territorial registró 79 intervenciones en los barrios. En paralelo, el equipo de Psicología acompañó a 19 mujeres en sus procesos de salida de la ruta crítica de la violencia, mientras que el área Social brindó asistencia a otras 17 para favorecer su autonomía económica.

Por su parte, el área Legal inició 16 nuevos expedientes judiciales durante esos dos meses. Sin embargo, también advirtieron en diálogo con LM Neuquén que 20 causas tienen retrasos judiciales. "Entre lo que demoran en resolver instancias judiciales las medidas de protección se interrumpen y las mujeres quedan vulnerables", aseguró la subsecretaria Alejandra Oeherens.

Los datos reflejan distintas dimensiones de la intervención municipal: desde las primeras consultas y el abordaje territorial hasta el acompañamiento psicológico, la asistencia social y la búsqueda de respuestas en el ámbito judicial.

El oeste concentra las intervenciones

El informe identificó al oeste de la ciudad como el sector con mayor volumen de abordajes. Entre los barrios y sectores mencionados se encuentran Valentina Sur, San Lorenzo Norte y Sur, barrio Hipódromo, HI.BE.PA., Villa Ceferino, Cuenca XV, Melipal y Valentina Norte Rural.

Además, desde la Subsecretaría señalaron un incremento reciente de casos en Colonia Rural Nueva Esperanza y en el barrio Don Bosco II, dos sectores que se suman a las zonas donde el organismo observa una mayor demanda de intervención.

La distribución territorial constituye uno de los ejes del trabajo del equipo municipal, que interviene en los barrios para acompañar a las mujeres y abordar situaciones que, en muchos casos, requieren respuestas de distintas áreas.

Falta de empleo formal y vínculos con los agresores

Entre los factores de vulnerabilidad relevados, la Subsecretaría destacó las dificultades económicas que atraviesan las mujeres atendidas y la complejidad que implica sostener vínculos familiares con las personas agresoras.

Según el informe, el 100% de las mujeres atendidas refiere no contar con empleo formal, mientras que el 90% tiene hijos en común con la persona señalada como agresora.

Claudio Espinoza

La falta de ingresos propios o de estabilidad laboral puede dificultar la construcción de una salida autónoma de las situaciones de violencia. A su vez, la existencia de hijos en común puede mantener la necesidad de contacto entre las mujeres y sus agresores, incluso después de una separación.

El organismo también informó una elevada incidencia de la violencia en el ámbito doméstico y física. El porcentaje difundido para esta categoría fue del 99,99%, un dato que requiere precisar si refiere a las modalidades de violencia registradas, a los casos atendidos o a otro universo estadístico.

Preocupación por los casos entre adolescentes

Otro de los puntos que encendió las alarmas de la Subsecretaría fue el aumento de las situaciones de violencia que afectan a mujeres menores de 18 años.

Desde el organismo plantearon la necesidad de fortalecer las redes de prevención, denuncia y contención territorial, con especial atención a las situaciones que atraviesan las adolescentes.

La advertencia incorpora una dimensión que excede la asistencia a mujeres adultas y plantea el desafío de detectar tempranamente las situaciones de violencia, facilitar el acceso a los espacios de acompañamiento y reforzar la articulación entre los distintos ámbitos que trabajan con jóvenes.

El informe presentado por la Subsecretaría reúne así dos dimensiones del problema en Neuquén capital: por un lado, el volumen de consultas e intervenciones que sostienen los equipos municipales y, por otro, la gravedad de los casos identificados, con 93 situaciones clasificadas como Código A entre enero y octubre de este año.

La Subsecretaria alertó por un potencial femicida prófugo: "Si no lo detienen la va a matar"

La Conferencia de prensa en casa Aliwenko hizo énfasis en un caso puntual donde la Subsecretaría de Mujeres se constituyó como querella institucional: Jonathan Fabián Ulloa, alias “el Tanke” tiene abierto un expediente desde julio de 2025. En este tiempo atravesó instancias en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 6 así como las penales pero incumplió todas las medidas judiciales.

La foto del rostro del potencial femicida que se sacó el dispositivo electrónico y permanece prófugo figuró en un cartel que cada trabajadora social, psicóloga y abogada del equipo sostuvo frente a las y los periodistas. "Le pedimos ayuda a toda la comunidad, queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar, acá está la foto" dijo Oeherens y pidió que se difunda la identidad en todos los medios de comunicación presentes.

Según explicó junto a las trabajadoras sociales, la situación es apremiante porque aún teniendo pedido de captura vigente, Ulloa continúa enviando amenazas a la ex pareja, madre de una de sus hijas.

En este sentido, especificó que Ulloa emplea la modalidad virtual al enviar mensajes y fotos por redes sociales. Si bien no quiso nombrar las más graves, indicó que solamente una semana atrás le mandó una foto de un tatuaje que reza: "siempre serás tu hasta que mi corazón deje de latir".

Según detalló Oeherens Ulloa acumula 15 intentos de femicidio, 32 incumplimientos a las medidas de protección a la mujer e incluso la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones: "ingresó al domicilio de la víctima con la consigna policial presente afuera de la casa, fue detenido intentando acceder a su vivienda con un bidón de nafta".

Se marcó un contraste fuerte entre la situación del victimario y de la víctima. "Ulloa maneja un Uber, incluso se hizo el tatuaje, cómo puede ser que la Policía no lo pueda encontrar", indicó la subsecretaria al tiempo que señaló: "nos enteramos que hasta hace poco estuvo alojado en un domicilio a la vuelta de la Comisaría 16".

Mientras las amenazas continúan y sigue prófugo, la subsecretaria explicó que ante el riesgo inminente de que concrete el femicidio se dispuso una medida insólita a cargo de la Comisaría 19: "Tiene consigna policial adentro del domicilio".

Es decir, que la mujer convive con un efectivo de seguridad mientras que el agresor está libre. De esta manera, la víctima es la que está vigilada y, como señaló Oeherens, "encerrada en la casa con sus hijos, sin poder salir ni a comprar pan".