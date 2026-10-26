¿Víctima de un femicida serial? Daniela Villalba tenía 29 años y la encontraron degollada en su departamento

La víctima tenía 29 años y hay un solo sospechoso que fue detenido a unos 700 kilómetros de distancia. Qué reveló la autopsia de la joven.

Un violento femicidio ocurrió en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. La víctima fue identificada como Daniela Villalba, quien fue encontrada en su departamento sin vida. Por el caso hay un detenido, quien se había dado a la fuga y lograron detenerlo en Buenos Aires, donde sospechan habría asesinado a otra joven en similares circunstancias, horas antes.

La desaparición de Villalba , quien ejercía el trabajo sexual, comenzó a generar gran preocupación el lunes por la noche, cuando sus allegados no volvieron a tener novedades de ella. Dos días después, una amiga se contactó con la Policía y finalmente hallaron el cuerpo en el dormitorio de su departamento.

El día anterior, el descubrimiento de una valija con manchas de sangre en un contenedor de residuos generó dudas, ya que se encontraba a pocas cuadras de la casa de la víctima.

Frente a esta situación, los investigadores intentaron establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la joven y quién fue la persona que estuvo con ella antes del crimen.

Quién es el joven detenido, acusado de los dos femicidios

A través de los registros de las cámaras de seguridad lograron identificar a un sospechoso: un hombre alto de gorra y el pelo "un poco largo", según consignó El Doce TV.

Este domingo lograron su detención en Buenos Aires y fue identificado como Renato Iván Tabella, de 28 años, también sospechoso del femicidio de Tatiana Micaela Fernández en Retiro.

Foto exclusiva de ElDoce tv.

El cuerpo de Villalba fue encontrado en su habitación, cubierto con una sábana. Al examinarlo, constataron que fue degollada y tenía heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos. Los forenses levantaron muestras debajo de las uñas para confirmar si existen rastros genéticos del asesino.

Daniela era madre de un niño y se había mudado hace tres semanas al departamento donde fue encontrada asesinada. Sus amigas la recordaron como una mujer cariñosa, trabajadora y dedicada a su familia. Uno de sus mayores proyectos era tener una casa propia para compartir con su hijo y su madre.

Además de ser trabajadora sexual, Daniela atendía en un local de ropa en el mismo sector donde vivía. Incluso, que no haya llegado a su lugar de trabajo fue una de las alarmas alrededor de su desaparición.

Los últimos mensajes de Daniela con una amiga

Una secuencia de mensajes reveló que Daniela esperaba recibir a una amiga. Sin embargo, cuando la mujer llegó al inmueble, aproximadamente 15 minutos después de la última conversación, nadie respondió sus llamados.

El intercambio situó a los investigadores en una franja que comenzó alrededor de las 22 y terminó poco después de las 23 horas.

“Bajá”, “estoy abajo”, “contestame”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?”, le escribió, cada vez más preocupada por la falta de respuesta. A Las 22.49 se registró el último mensaje con doble tilde en el celular de Daniela. A las 23.15, otra comunicación enviada por su amiga ya no habría llegado a destino.

Por el momento, los mensajes fueron aportados por la amiga de la víctima ya que el celular de Daniela no fue encontrado como tampoco las llaves del departamento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, a cargo del fiscal Pablo Camacho. Una de las hipótesis bajo análisis indica que Daniela pudo haber sido asesinada durante la noche del lunes, tras un encuentro con Tabella.