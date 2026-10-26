Detuvieron a un hombre por un femicidio en Córdoba y sospechan que mató a una trabajadora sexual días después

El detenido tiene 28 años y fue localizado en un hotel. Los investigadores revelaron los detalles de los brutales crímenes.

Daniela Villalba fue encontrada sin vida el miércoles 21 en su departamento de bulevar Las Heras, en barrio Cofico.

Días atrás se conoció el brutal femicidio de Daniela Villalba en Córdoba, una joven de 29 años que fue encontrada asesinada en su departamento. Por el caso fue detenido en Ciudad de Buenos Aires un hombre que también es sospechoso del posible femicidio de una trabajadora sexual en Retiro.

La detención surgió en el marco de la investigación del crimen de Daniela el miércoles pasado. La Fiscalía de Instrucción de violencia de género y familiar de Córdoba, a cargo de Pablo Camacho, señaló que una de las hipótesis es que Daniela pudo haber sido asesinada durante la noche del lunes, tras el encuentro con una persona que no formaba parte de su círculo cercano.

El joven fue identificado como Iván Renato Tabella, de 27 años. El operativo se concretó luego de varios días de seguimiento, a partir del análisis de cámaras de seguridad que ubicaron al sospechoso ingresando y saliendo del edificio donde vivía Villalba, en barrio Cofico, Córdoba.

Por otra parte, en las últimas horas está siendo investigado también por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, hallada ayer en un departamento de Retiro. La joven, de 27 años era trabajadora sexual y apareció muerta al costado de la cama, tapado con una sábana.

El cuerpo fue hallado por una de sus amigas, quien denunció la muerte al 911. En el llamado aportó el apodo de este sospechoso, simplemente "Iván", a quien había contactado a través de una ampliación.

Qué se saba del femicidio de Daniela Villalba en Córdoba

Daniela fue encontrada sin vida el miércoles 21 de octubre en su departamento de bulevard Las Heras, en barrio Cofico.

De acuerdo a lo que revelaron fuentes policiales, las cámaras de seguridad habían registrado a un hombre entrando y saliendo del edificio durante la noche del lunes 19.

La reconstrucción de los investigadores sostiene que después habría descartado una valija y una alfombra con sangre en un contenedor ubicado en Sucre y La Rioja. El equipaje tenía un nombre, un dato que permitió vincularlo con la denuncia por la desaparición de Daniela y llegar al edificio donde vivía desde hacía unas tres semanas.

Los investigadores determinaron que Tavella habría viajado en colectivo desde Córdoba hasta Buenos Aires después del crimen.

Cómo lograron identificar al presunto femicida

La Justicia cordobesa había identificado a Tabella días antes del crimen de la joven trabajadora sexual, con un expediente a cargo del fiscal Pablo Camahco. La coincidencia que lo unió a la muerte de Fernández llegó a través del número de teléfono que supuestamente usó para coordinar el encuentro en Retiro.

Esto permitió su detención en la habitación del primer piso del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, zona de Monserrat, a 17 cuadras del departamento de la joven de 27 años.

La sospecha con respecto al vínculo con el asesinato de Villalba, dada la característica del celular, fue inmediata. Poco después, los investigadores supieron del pedido de captura de Tabella emitido por la Justicia cordobesa. En ambos casos, los celulares de las víctimas no fueron encontrados.

Este lunes, los ministros de Seguridad Juan Pablo Quinteros, de Córdoba, y Horacio Giménez, de la Ciudad, brindaron detalles del procedimiento.

Tabella está imputado y tiene un pedido de captura por el crimen de Villalba, mientras se investiga su posible participación en la muerte de Fernández.