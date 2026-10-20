Ezequiel es quien acompaña siempre a la mujer hasta la escuela donde trabajaba. Qué se sabe de la misteriosa desaparición que ya lleva 14 días.

Desaparición de una maestra rural: el peón detenido denunció que fue torturado para relatar una falsa historia.

El pasado 6 de octubre Nancy Estela Godoy fue vista por última vez. La docente de 52 años del paraje El Malezal en Corrientes , salió temprano por la mañana camino a la escuela. Uno de sus hijos presentó la denuncia por su desaparición al día siguiente, tras comprobar que no había llegado a su lugar de trabajo ni tampoco a su vivienda. Desde entonces no se sabe nada sobre ella y hay sospechas sobre un posible engaño del que fue víctima.

La mujer es docente y directora suplente de la escuela N°626 del paraje correntino y desapareció en la zona rural de Esquina. Su hijo fue quien movilizó un operativo de búsqueda con más de 80 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados la buscan intensamente por la zona.

La investigación continúa mientras se trata de conocer sobre su paradero. El fiscal a cargo de la causa, Javier Mosquera , explicó que se trabaja en la reconstrucción de los últimos movimientos de la mujer y confirmó que hay una persona detenida , cuya declaración aportó información que luego no pudo ser corroborada.

Se trata de Ezequiel Bordón, uno de los peones que acompañaban a la mujer hasta la escuela donde trabajaba, fue detenido por entorpecimiento de la investigación.

Su abogado Norberto Codazzi denunció que su defendido fue golpeado y torturado para que brinde versiones sobre lo ocurrido.

El peón detenido dijo que "a la docente la habían asesinado"

En declaraciones a TN, Codazzi afirmó que la detención del peón se dio por un supuesto "entorpecimiento de la investigación" y cuestionó las circunstancias en las que el hombre habría declarado ante la Policía.

"El fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía", sostuvo.

En su declaración bajo tortura, según denunció el letrado, el peón "elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado". Bordón habría sido maniatado, arrastrado y sometido a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy.

También remarcó que su defendido conoce a la mujer solamente de vista: "No sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente. No sabe nada".

Según explicó, el peón había dicho que a Nancy la habían atacado y que el hecho había terminado en un asesinato. "Dijo que la asesinaron compañeros", señaló Codazzi, quien cuestionó esa versión y afirmó que "no tiene sostén ni pruebas" y que "no tiene sentido".

"Dijo lo que dijo para evitar seguir siendo golpeado. Todos queremos que se esclarezca, pero no a cualquier precio", completó.

Por otra parte, el periodista Diego Gabriele de C5N, reveló un audio que sería del peón contando los detalles de la tortura que recibió. Hasta el momento se desconoce si es un audio real del detenido.

"Me metió boca abajo esposado, metía mi cabeza abajo del barro con agua", relató. "Le acompañé y me pagaron con eso, sin culpa de nada", dijo haciendo referencia a Nancy.

Corrientes. Búsqueda de Nanci. Un peón rural denuncia torturas policial. Así contó cómo fue interrogado: “me metían la cabeza bajo el agua esposado”. Se encuentra hospitalizado en Curuzú Cuatiá pic.twitter.com/Pma8e5lbBr — Diego G (@gabrielediego) October 20, 2026

El fiscal del caso dijo que el camino a la escuela es un territorio "hostil"

El fiscal Mosquera explicó que recorrió personalmente el camino que la docente realizaba para llegar a la escuela rural donde trabajaba, con el objetivo de reconstruir sus desplazamientos y comprender las dificultades del terreno.

"Me fui en caballo, cruzando bañados, malezales, con agua hasta un metro y medio, hasta llegar a la escuela”, relató e indicó que se trata de un territorio "inhóspito y hostil".