Lluvias en Neuquén: advierten por un socavón en la Ruta 40 y piden circular con extrema precaución

Vialidad Nacional informó que se detectó un socavón en una alcantarilla cerca de Los Sauces, en el kilómetro 2410 de la Ruta Nacional 40.

Las intensas y persistentes lluvias que afectan a la provincia de Neuquén provocaron complicaciones en distintos sectores de la red vial y obligaron a las autoridades a reforzar las advertencias para quienes deban circular por las rutas. Este lunes, Vialidad Nacional informó sobre un socavón en una alcantarilla de la Ruta Nacional 40 , en cercanías de Los Sauces.

Los avisos fueron difundidos durante el mediodía de este lunes 19 de octubre, en el marco de las precipitaciones que se registran en distintas zonas de la provincia. Las condiciones climáticas mantienen en alerta a los organismos viales, que recomendaron reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos durante la noche y la madrugada.

Uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2410, en cercanías de Los Sauces. Según informó Vialidad Nacional en un parte emitido a las 12.50, las lluvias intensas y persistentes provocaron un socavón en una alcantarilla que afecta la banquina.

Un socavón en la banquina en la ruta 40, cerca del Sauce.

Personal del organismo trabaja en el sector para realizar tareas de mejoramiento y atender el deterioro detectado en la infraestructura vial. Mientras continúan las intervenciones, se pidió a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y disminuir la velocidad al atravesar la zona.

El socavón representa un riesgo para quienes transitan por ese tramo, especialmente si no advierten a tiempo las condiciones de la banquina. Por ese motivo, las autoridades insistieron en la necesidad de prestar atención a las indicaciones dispuestas en el lugar y evitar maniobras que puedan comprometer la seguridad.

El parte no informó sobre un corte total de la circulación en ese sector, sino que indicó que los trabajos de mejoramiento continuaban mientras se mantenía el pedido de precaución.

Se restableció el tránsito en Puerto Arauco

En tanto, Vialidad Nacional comunicó que se encontraba restablecida la circulación en la Ruta Nacional 40, en Villa La Angostura, a la altura del kilómetro 2120,40, en la zona de Puerto Arauco.

Pese a la reapertura, el organismo mantuvo la recomendación de transitar con extrema precaución. La advertencia responde a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona y existe la posibilidad de nuevos desprendimientos.

La habilitación del tránsito permite retomar la circulación por ese tramo, aunque las condiciones climáticas obligan a mantener la atención durante el recorrido. Las lluvias persistentes pueden modificar el estado de la calzada y generar situaciones de riesgo, por lo que se recomendó seguir las indicaciones oficiales antes de emprender un viaje.

Vialidad Nacional también solicitó evitar la circulación en horarios nocturnos o de madrugada, cuando la visibilidad puede verse reducida y resulta más difícil advertir posibles obstáculos o cambios en las condiciones de la ruta.

Ante las complicaciones registradas, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para los conductores que deban transitar por las rutas afectadas por el temporal. Entre ellas, reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

Para consultar las actualizaciones sobre el estado de las rutas nacionales, Vialidad Nacional indicó que se puede ingresar al sitio oficial www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.