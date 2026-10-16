Lluvias de hasta 40 mm, tormenta, granizo y fuertes vientos: la alerta del SMN

Advierten que se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores durante este viernes.
La inestabilidad climática se ha vuelto una constante en el país, donde además la presencia de el fenómeno de El Niño ha hecho desaparecer prácticamente la primavera. En las próximas horas se esperan que las lluvias sigan presente en varios sectores.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y emitió varias alertas de nivel amarillo por tormentas y lluvias para este viernes 16 de octubre.
Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.
El nivel de alerta amarillo prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Se esperan fuertes lluvias: a qué zonas afectará la alerta
El SMN indicó que está vigente una alerta de nivel amarillo por lluvias persistentes, algunas de las cuales pueden presentarse de intensidad moderada a fuerte y que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
De acuerdo con el organismo, las provincias más afectadas por las lluvias son Córdoba, La Rioja y San Luis.
Alerta por tormenta con granizo y fuertes ráfagas de viento
Durante la jornada está vigente además otra alerta amarilla por tormentas, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.
as mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.
Esta alerta afectará al centro de la provincia de Neuquén durante este viernes, precisó el SMN.
Recomendaciones por lluvias y tormentas
Ante la presencia de estos fenómenos, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones:
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá, mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Evitá bañarte, lavarte las manos y lavar ropa o platos durante la tormenta dado que las cañerías de agua pueden conducir la electricidad de los rayos.
- Si realizás un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Si estás en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandoná el lugar.
- En áreas rurales alejate de animales de gran porte. Evitá permanecer en lugares elevados.
- Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.
- Evitá permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.
- Evitá realizar actividades al aire libre.
- Tené siempre a mano una linterna.
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