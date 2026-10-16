Lluvias de hasta 40 mm, tormenta, granizo y fuertes vientos: la alerta del SMN

Advierten que se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores durante este viernes.

Rigen varias alertas para este viernes en distintas zonas del país.

La inestabilidad climática se ha vuelto una constante en el país, donde además la presencia de el fenómeno de El Niño ha hecho desaparecer prácticamente la primavera. En las próximas horas se esperan que las lluvias sigan presente en varios sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y emitió varias alertas de nivel amarillo por tormentas y lluvias para este viernes 16 de octubre.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.

El nivel de alerta amarillo prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Se esperan fuertes lluvias: a qué zonas afectará la alerta

El SMN indicó que está vigente una alerta de nivel amarillo por lluvias persistentes, algunas de las cuales pueden presentarse de intensidad moderada a fuerte y que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

De acuerdo con el organismo, las provincias más afectadas por las lluvias son Córdoba, La Rioja y San Luis.

Alerta por tormenta con granizo y fuertes ráfagas de viento

Durante la jornada está vigente además otra alerta amarilla por tormentas, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.

as mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Esta alerta afectará al centro de la provincia de Neuquén durante este viernes, precisó el SMN.

El Niño podría extender las lluvias y aumentar el riesgo de crecidas hasta los primeros meses.

Recomendaciones por lluvias y tormentas

Ante la presencia de estos fenómenos, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones: