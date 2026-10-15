UFLO y Leben Salud acercan los debates de la innovación médica a futuros profesionales

Una jornada de formación convocó a alumnos de distintas universidades, con el respaldo de la Fundación Siemens. Simuladores, IA y los desafíos para el rol profesional.

Casi un centenar de estudiantes de Producció de Bioimágenes y otras carreras vinculadas a la salud se dieron cita este miércoles en la sede neuquina de la Universidad de Flores (UFLO) para aprender sobre los nuevos desafíos de la innovación médica y la aplicación de tecnología médica a su futuro profesional.

El encuentro, organizado por la UFLO y Leben Salud, contó con el respaldo de la Fundación Siemens y Siemens Healthineers, que ofrecieron demostraciones y talleres prácticos con el simulador SmArt Simulator, experiencias que permitieron acercar a los estudiantes herramientas vinculadas con la transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud.

Durante la presentación del encuentro, el director de Leben Salud, Alejandro Schroeder, destacó la importancia de reunir, en un mismo encuentro, a referentes de universidades, empresas y autoridades de los sistemas de salud públicos y privados para debatir sobre los principales desafíos en materia de innovación médica.

"Es poco frecuente encontrar jornadas de innovación en otros rincones del país, y sobre todo con el ministro de Salud, una empresa como Siemens, la UFLO y la UNCo juntas y nuestra fundación con profesionales muy destacados que le ponen el hombro y muestran el camino de la innovación", dijo y agregó que estas instancias de formación deben ser "el punto de partida" para un proceso que nunca se detiene y que dependerá de la virtud de cada futuro profesional y la posibilidad de conectarse con distintas corrientes de innovación.

Alejandro Schroeder, Martín Regueiro y Christian Kreber. Maria Isabel Sanchez

Christian Kreber, vicerrector general de UFLO Comahue, destacó la nutrida participación de estudiantes que provenían no sólo de esa casa de estudios sino de universidades públicas e institutos terciarios, que ofrecen distintas carreras vinculadas a la salud. Para el referente académico, el vínculo con empresas de tecnología de vanguardia como Siemens es una oportunidad para que los futuros graduados adapten nuevas herramientas y abran caminos para la inserción laboral del futuro.

"La universidad es un lugar de debate, para experimentar y pensar juntos", dijo y agregó que este tipo de encuentros permiten "discutir la frontera de la innovación en el campo laboral y apropiarnos de estos debates que están tanto en la universidad como el mundo laboral, como el uso de la tecnología y la inteligencia artificial".

Mario Amadio, Alejandro Schroeder y Christian Kreber. Maria Isabel Sanchez

Entre las autoridades presentes se contó la visita del ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Martín Regueiro, que convocó a los jóvenes estudiantes a formarse y dominar nuevas herramientas con propuestas como las de Siemens, pero sin dejar nunca de lado su vocación asistencial.

"Para nosotros, el principal desafío de la gestión del sistema de salud es garantizar el acceso", dijo y llamó a los futuros profesionales a arraigarse en la región y pensar su trayectoria profesional no sólo en Neuquén capital sino en localidades del interior, donde más se necesita personal capacitado.

En diálogo con LM Neuquén, destacó la importancia de fortalecer el alcance del diagnóstico por imágenes también como una herramienta para descomprimir un sistema de salud que registra una demanda creciente. "Cuando iniciamos la gestión teníamos 480 mil usuarios de salud pública y hoy tenemos 512 mil", dijo y agregó que una persona que se diagnostica a tiempo puede convertir una afección oncológica en sólo una anécdota para un paciente.

Martín Regueiro, ministro de Salud de Neuquén. Maria Isabel Sanchez

"Es una gran oportunidad para Siemens Healthineers ser parte de este espacio porque somos parte del ecosistema, que se incluye no sólo con los proveedores o la tecnología sino al ámbito académico", aseguró Mario Amadio, director gerente de Siemens Healthineers. "Tenemos mucha presencia en Neuquén y es nuestra responsabilidad compartir información y aportar valor, ofrecer una perspectiva para los chicos", agregó.

Para Amadio, la Inteligencia Artificial forma parte de un ecosistema triangular que incluye el diagnóstico de precisión, el tratamiento de precisión y la creación de IA desde generar datos hasta interpretar un diagnóstico clínico. "Vemos la IA como parte de un sistema. Hoy la empresa ya tiene 1100 funciones de IA y más de mil patentes, por lo que lo usamos mucho pero nunca de forma aislada de una solución que brindamos", aclaró.

Mario Amadio, de Siemens Healthineers. Maria Isabel Sanchez

Desde la empresa buscaron no sólo demostrar las últimas herramientas y simuladores para que los futuros profesionales de la región y los médicos en ejercicio adopten nuevas tecnologías, sino cultivar un perfil atado a la innovación. "Queremos que los chicos abracen la tecnología, que no le tengan miedo, que se complementen en la toma de decisiones y la eficiencia con la IA; nunca perder de vista la capacidad de gestión y la empatía con las personas, y no abandonar nunca la creatividad", afirmó.