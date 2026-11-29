La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que fue modificado en particular y que ahora irá al Senado. Los pro y los contra para la provincia.

La Ley de Presupuesto 2027 logró media sanción de la Cámara de Diputados y, si bien contiene poco y nada para la provincia de Neuquén en lo que hace a la realización de obras y a la asignación de recursos por fuera de los fondos coparticipables, las modificaciones que se hicieron en el tratamiento en particular beneficiaron, por ejemplo, a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) .

Dentro de la iniciativa de ley, que ahora pasará al Senado, se destacó el aporte que hace Neuquén a la economía del país, vía Vaca Muerta, por el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales (petróleo y gas) y su rol para revertir el déficit comercial energético.

También se detalló un listado de avales otorgados a la provincia para la toma de créditos externos, como una línea para infraestructura hídrica, destinada al sistema de agua potable para Junín de los Andes, con una partida plurianual bajo este esquema de crédito externo (Nación da el aval y la provincia lo paga) por $2.968 millones.

Casi nada en obras

Pero la realidad es que si se toma el ítem de obras para Neuquén no hay casi nada. Sólo se menciona a Senillosa, en el marco del Programa Manos a la Obra, resaltando la confección de uniformes penitenciarios por parte de personas privadas de su libertad en ese complejo pero no se especifica el monto asignado.

También figura la ruta nacional 237 (conservación mejorativa, bacheo y carpeta) para el tramo Estancia Alicura - Arroyo Limay Chico, donde se le asigna un importe de $31.687,5 millones.

A esta ruta 237 y a la 40 (mantenimiento de rutina adicional), se les girará una partida mediante un sistema modular que destina $22.500 millones compartidos para el cuidado de ambos corredores viales.

A su vez, para el mantenimiento de la ruta nacional 242, en el tramo que une Las Lajas con el límite internacional con Chile (Paso Pino Hachado), el proyecto contempla un importe total de $4.475 millones.

Esta partida está destinada específicamente a tareas de mantenimiento rutinario mediante la transferencia de funciones operativas. Y cabe destacar que, de manera paralela a lo estipulado en este presupuesto, la provincia de Neuquén asumió la gestión integral con fondos propios para el mantenimiento e infraestructura de este corredor. Y que debió activar un esquema de financiamiento alternativo para otros tramos de rutas debido a la falta de inversión pública nacional.

Pocos recursos

El total de recursos que Nación estima girar a Neuquén en 2027 alcanza, según el proyecto de Ley de Presupuesto, 1,77 billones de pesos (para este año esa asignación establece aproximadamente 1,54 billones), incluidos la coparticipación y otras asignaciones, además de $41.892 millones por compensación en el marco del Consenso Fiscal.

El Presupuesto 2027 no contempla obras de infraestructura en áreas como Educación o Salud dentro de la provincia de Neuquén. Lo único que figura es un “edificio sede en la ciudad de Neuquén”, cuya descripción indica que se harán obras de remodelación y ampliación de ese inmueble institucional por $1.662,5 millones, aunque no se específica de qué organismo nacional se trata.

Universidades, ciencia y tecnología

Lo que sí se logró modificar de manera sustantiva, a la hora del tratamiento en particular, fue la asignación de fondos para las universidades nacionales. El proyecto original enviado por el Gobierno asignaba partidas superiores a los $7,3 billones para las casas de altos estudios nacionales, mientras que los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un piso de $11 billones.

En el caso de la UNCo, tenía asignados 126.454,8 millones de pesos, cuando su rectorado había calculado que necesita para el año que viene unos $203.000 millones de pesos para un funcionamiento óptimo.

Las universidades estaban incluidas en el Capítulo II del dictamen oficial pero éste se rechazó y se sometió a votación un texto alternativo impulsado por la oposición, que fijó partidas por esos $11 billones que reclamaban las casas de altos estudios.

Esta modificación obtuvo 138 votos positivos contra 109 negativos, contando con el respaldo de espacios que acompañaron al oficialismo en la votación en general, como La Neuquinidad, a través de la diputada Karina Maureira.

Asignación de fondos

El dictamen de la oposición, además de blindar a las universidades, logró imponerse en la votación del Capítulo IV. Allí no solo se evitó una reducción de recursos para organismos como el INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET, sino que se aprobó un incremento en sus partidas equivalente al 0,35% de la tasa estadística aplicada a las importaciones

¿De dónde saldrán todos estos recursos? de un aparado, que está incluido en el Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso, que se llama fondo de libre disponibilidad por 16 billones de pesos.

En contrapartida, lo que no pudo lograr la oposición fue imponerse en el debate sobre el régimen de discapacidad. El oficialismo logró ratificar su redacción original, desestimando el reclamo de sectores del peronismo que exigían incorporar de forma explícita las partidas de cobertura en el articulado en lugar de depender de reasignaciones a cargo de la Jefatura de Gabinete.