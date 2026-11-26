La sesión se da en un momento clave para el gobierno, donde espera conseguir los votos necesarios para avanzar con sus principales iniciativas antes del cierre del período.

La convocatoria a la sesión se da en un momento clave para el gobierno.

La Cámara de Diputados avanza este jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027 , la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

La sesión se dio en un momento clave para el gobierno, donde espera conseguir los votos necesarios para avanzar con sus principales iniciativas antes del cierre del período de sesiones ordinarias. La negociación con los bloques dialoguistas será determinante para garantizar el quórum y evitar nuevos traspiés parlamentarios.

Pasadas las 15 horas, Diputados convirtió en ley la reforma del Banco Central. Con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con las modificaciones del Senado.

El objetivo central es blindar al Banco Central para que ningún Gobierno pueda usarlo como “caja”. En este contexto prohíbe de manera explícita que la entidad le preste dinero al Estado.

Esto significa el fin de los adelantos transitorios. Tampoco podrá comprar bonos del Estado apenas los emite, algo que hasta ahora le permitía inyectarle fondos frescos al Tesoro.

Tener la media sanción en la reforma del Banco Central y Presupuesto 2027 es parte de la estrategia económica de Javier Milei, que apunta a sostener el superávit fiscal y la estabilidad cambiaria de cara al año electoral.

Por otra parte, uno de los proyectos que se postergó en su debate es la Ley Malvinas, que impulsa Santiago Caputo y generó inconvenientes dentro del oficialismo, luego de haberse caído la sesión la semana pasada.

Después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el Gobierno comunicó que este proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional será la primera y principal propuesta que buscará tratar durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Otros de los temas a tratar serán el traspaso de competencias judiciales en materia penal y correccional de menores de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. También se incorporó el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales a la órbita porteña.

Sobre el Presupuesto 2027, el proyecto clave para el gobierno

El oficialismo necesita 129 legisladores presentes para conseguir el quórum y habilitar el debate. En el marco de las negociaciones para garantizar el inicio de la sesión y la aprobación del proyecto, aparecen los reclamos de los bloques aliados y la oposición dialoguista.

Entre ellos, los mandatarios provinciales exigen que se distribuyan los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación no destinó a infraestructura vial, así como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos.

De acuerdo a La Nación, el Poder Ejecutivo planteó que cada provincia negocie por separado con el Ministerio de Economía la distribución de esos fondos, que en conjunto superarían los $3 billones.

También habrá discusiones por el financiamiento de las universidades públicas y los gastos destinados a Inteligencia.

En su dictamen alternativo, Provincias Unidas exige mayores recursos para las universidades, una reducción del impuesto a los combustibles para aliviar el costo del transporte público en el interior, respuestas por las obras viales y las deudas con las cajas previsionales, así como la restitución del Plan Remediar.

En tanto el jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, exigió los recursos que le corresponden a Misiones por la Ley de Bosques y planteó demandas de los sectores tabacalero y yerbatero

El texto oficial del presupuesto prevé gastos consolidados por $216 billones (+25,3%) y recursos por $219,3 billones (+26,2%), con una inflación proyectada del 21,3% para 2027, un dólar a $1.847 para diciembre (promedio anual de $1.728) y un crecimiento del consumo privado del 3,4%.