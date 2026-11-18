El oficialismo buscaba aprobar los proyectos de ley de Defensa de la Soberanía Nacional y los cambios en la Carta Orgánica del BCRA.

La sesión de Diputados que iba a tratar la Ley Malvinas y la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión especial convocada por el oficialismo para este miércoles en la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum luego de que La Libertad Avanza y los bloques aliados lograran reunir apenas 126 legisladores , tres menos de los 129 reglamentarios necesarios para habilitar el debate.

De esta manera, quedaron en suspenso proyectos centrales impulsados por el gobierno de Javier Milei , entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , que se encaminaba a su sanción definitiva.

La caída de la convocatoria, impulsada por el jefe de la bancada oficialista Gabriel Bornoroni , se produjo pese a que las distintas fuerzas políticas habían alcanzado previamente un entendimiento en Labor Parlamentaria para ordenar los tiempos de exposición de una jornada que proyectaba extenderse por 13 horas y 9 minutos .

Sin embargo, el acuerdo organizativo no se tradujo en la asistencia al recinto: las ausencias de los diputados de Provincias Unidas y del MID terminaron por frustrar el inicio del debate.

El resultado expuso nuevamente las dificultades de la Casa Rosada para consolidar mayorías estables en la recta final del período ordinario, etapa en la que también busca avanzar con el Presupuesto 2027.

Aunque el oficialismo cuenta con respaldo parcial para determinadas iniciativas, la imposibilidad de reunir el piso mínimo de presencias impidió abordar incluso aquellos expedientes que contaban con mayor consenso, además de postergar un minuto de silencio por la exdiputada Patricia Walsh y un homenaje a las víctimas del ARA San Juan.

La Ley de Soberanía y la reforma del Banco Central, en pausa

El expediente principal del temario era la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, a la que se le habían asignado 9 horas y 42 minutos de discusión.

La propuesta endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas, crea un Consejo de Seguridad Nacional bajo órbita presidencial y establece penas de entre cinco y doce años de prisión por injerencia extranjera en procesos electorales, un punto que generó reparos en sectores opositores y dialoguistas por su posible impacto en la libertad de expresión.

También quedó pendiente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había vuelto en revisión desde el Senado con cambios en el régimen de designación y remoción de autoridades. La norma fija como mandato prioritario preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro Nacional y redefine el destino de las utilidades de la entidad. Según el cronograma acordado, su votación iba a demandar apenas cinco minutos.

Acuerdos internacionales, traspaso judicial y pymes

La falta de quórum postergó además la ratificación de dos instrumentos vinculados al bloque regional: el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) —integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios.

Por último, quedaron sin tratamiento dos convenios de transferencia progresiva de competencias penales y de menores desde la Justicia Nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con una modificación a la Ley 24.467 destinada a facilitar el acceso de cooperativas al régimen de promoción de pequeñas y medianas empresas.