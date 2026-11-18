El oficialismo continúa con negociaciones y llamaron a cuarto intermedio. Buscan reunir firmas en el Senado para emitir dictamen.

Elecciones 2027: el Gobierno busca suspender las PASO y anunciaron la eliminación de las colectoras.

Una jornada de gran tensión se vive este miércoles el Senado de la Nación, con el debate del la suspensión de las PASO 2027.

En medio de las negociaciones con aliados, desde el gobierno aceptaron retirar las colectas del proyecto de reforma electoral con el objetivo de conseguir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió a las 12 del mediodía, y tras acercar posiciones, se llamó a un cuarto intermedio para firmar dictamen a las 16.30 horas.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, anunció la habilitación de colectoras y adhesiones del proyecto de reforma política. "Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista", afirmó.

Bullrich señaló que también se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.

La inciativa requiere al menos 10 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto.

Si el oficialismo consigue ese objetivo, el desafío pasará a una eventual sesión prevista para el jueves 26, donde el Gobierno necesitará 37 votos, la mayoría absoluta de la Cámara alta, tanto para la aprobación en general como para cada artículo.

Mientras, sectores dialoguistas reclaman cambios sobre aspectos de la reforma política, entre ellos la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia.

Otros cambios acordados

La senadora Bullrich, en relación con la elección de los parlamentarios del MERCOSUR, explicó que la propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Por su parte, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

También indicó que el dictamen también incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.

Bullrich negoció los votos para tratar la reforma de Zonas Frías y los cambios en el Banco Central.

De qué trata el sistema de "listas colectoras" que se quitó del proyecto

El oficialismo había incorporado al proyecto original el sistema de "listas colectoras", un sistema por el cual dos fuerzas políticas provinciales diferentes pueden acompañar a un mismo candidato presidencial, pero compitiendo entre sí por las bancas legislativas.

Las colectoras se utilizaron durante muchos años ya que, según los especialistas, existía un "vacío legal" en el Código Electoral Nacional. Pero en 2011, junto con la creación de las PASO, se reguló su uso bajo el nombre de "adhesiones".

Respecto a su posición personal de las colectoras, Bullrich dijo que "yo nunca tuve una postura de estar en contra. Dije que a mí especialmente me parece que es un sistema complejo, pero también hay que entender que hay momentos en que los acuerdos políticos tienen vigencia porque estamos peleando una elección", señaló.