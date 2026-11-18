El hombre tenía turno para realizarse una endoscopía, pero no logró hacerla. La grave denuncia que hizo su esposa.

Un angustiante episodio se vivió cuando una mujer denunció que una ambulancia de PAMI trasladó a su esposo al hospital tras una descompensación, pero no lo recibieron en ninguna institución y los trabajadores dejaron el cuerpo sin vida del jubilado en un sillón del living.

El hombre fue identificado como Héctor Omar Schwenzel , de 66 años, quien tenía turno en el Hospital Español de la ciudad de Bahía Blanca para una endoscopía , luego de varios meses con dolor estomacal.

Según consta en la denuncia, la víctima había ido con su hija acompañado y cuando volvió le contó a su esposa que le habían aplicado una inyección, y que no habían podido hacerle el procedimiento.

Schwenzel comenzó a sentirse mal horas después. Su hija llamó al 911 y le recomendaron que se contactara con el PAMI, que mandó una ambulancia. Cuando llegó el médico, el jubilado sufrió el primer paro cardiorrespiratorio.

La esposa del paciente, Guillermina Azocar Rivera, que trabajó durante 40 años como enfermera, era quien daba las indicaciones: "¡Muchachos, el desfibrilador, el tubo, vamos a intubar"!, ordenó.

La mujer, casada hace 43 años con Scwenzel, radicó una denuncia penal en la Comisaría Cuarta de la ciudad. La causa quedó a cargo de la UFIJ N° 1 de Delitos Culposos, conducida por el fiscal Cristian Aguilar, que ya ordenó medidas de prueba.

El jubilado estuvo cuatro horas muerto en el sillón de su casa

Héctor Schwenzel sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Aún así, el conflicto comenzó con el traslado de la víctima a un hospital para ser atendido por profesionales.

Rivera indicó que uno de los profesionales que intervino le habría dicho que no sabía a qué hospital podían llevar a su pareja, porque existía la posibilidad de que rechazaran su ingreso si ya había fallecido.

Según su familia, el el jefe de guardia del Hospital Español se negó a recibir a una persona fallecida, y la ambulancia volvió a la casa horas después y dejó el cuerpo sentado en el sillón del living, donde estuvo cuatro horas, reveló su hija.

Su esposa lo tapó con una sábana hasta que llegó la Policía Científica y lo sacó, envuelto con la funda del sillón, para trasladarlo a la morgue judicial, donde este jueves se realizará la autopsia.

El exámen forense se realizará por orden del fiscal Christian Aguilar, de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, ante la posibilidad de que se haya cometido un delito culposo.

Lautaro, uno de los hijos de Héctor, reclamó que se esclarezca lo ocurrido y cuestionó la atención que recibió su padre. "Todavía tenemos que esperar los resultados de la autopsia. De ahí vamos a ver cómo se realiza el sepelio", contó.

"Espero que se haga justicia y que no se pase por arriba a un jubilado así. El sistema de salud tiene la culpa. Lo dejaron morir", expresó.

Según reveló TN, PAMI no brindó información oficial al respecto y aclararon que el servicio de ambulancias está tercerizado, por lo que se encuentran investigando presuntas irregularidades.