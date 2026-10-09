El PAMI suscribió un acuerdo importante que establece nuevas pautas en la adquisición de medicamentos en las farmacias . Estos son los principales puntos.

El cambio de PAMI para las farmacias: elimina el papel para comprar medicamentos, ¿cuándo rige y qué se modifica para los jubilados?

A principios de junio de 2026, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que establece nuevas directrices en relación al funcionamiento del PAMI y las farmacias . Y recientemente, se suscribió una adenda a aquella resolución. ¿Cuáles son los cambios en relación a la adquisición de medicamentos en las farmacias ? ¿Qué pasará con los troqueles y la documentación en papel?

En los considerando de la resolución mencionada más arriba, se consignó que los avances tecnológicos facilitan la incorporación de herramientas digitales en las distintas actividades comerciales y profesionales, las que podrían aliviar la carga y minimizar los costos de tareas de gestión de la dispensa de medicamentos por parte de las farmacias , como así también los mecanismos de auditoría y fiscalización.

Según lo detalló la COFA (Confederación Farmacéutica Argentina) , mediante un acuerdo con el PAMI se estableció la incorporación de la modalidad de Presentación Digital (PD) y el avance hacia la eliminación progresiva de la documentación física que utilizan las farmacias .

El Ministerio de Salud de la Nación estableció nuevas directrices en relación al funcionamiento del PAMI y las farmacias.

Además, entre los cambios previstos se encuentra el reemplazo gradual de la firma manuscrita, el sello físico, los comprobantes en papel y el pegado de troqueles por mecanismos de validación, certificación y facturación digital.

La COFA informó que la eliminación del troquel físico será acompañada por nuevas herramientas de control y seguridad, además de la validación online actual:

Token digital de miPAMI .

. Identificación mediante DNI de la persona que retira los medicamentos .

. Datos de facturación electrónica.

CAE/CAEA.

Registro de los medicamentos efectivamente dispensados.

efectivamente dispensados. Certificación digital del Director Técnico.

Cruces informáticos entre la información validada por el PAMI y los comprobantes.

y los comprobantes. Fiscales electrónicos de la farmacia.

A través de un comunicado de prensa, la COFA señaló que las entidades firmantes del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes con PAMI les informaron a todas las farmacias adheridas la firma de la Adenda N.º 1 (2026), que introduce importantes avances en la modernización de la operatoria y prorroga la vigencia del Convenio hasta el 31 de marzo de 2028.

¿Cómo se implementarán estos cambios que afectan a los afiliados al PAMI?

Según consignó la COFA, las entidades farmacéuticas mantendrán una participación activa en el nuevo modelo, tanto mediante sus nodos de comunicación e integración tecnológica como en los procesos de recepción, control, validación y consolidación de las presentaciones digitales, pudiendo proponer mejoras en el proceso.

La implementación se dará en forma gradual, contemplándose un período inicial de coexistencia de la presentación digital y la documentación física hasta el 30 de junio de 2027 con el fin de facilitar la adaptación de las farmacias al nuevo sistema.

Se estableció la incorporación de la modalidad de Presentación Digital (PD) y el avance hacia la eliminación progresiva de la documentación física que utilizan las farmacias.

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