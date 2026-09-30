Sistema de turnos online de PAMI: la guía oficial para reservar, reprogramar y consultar los trámites

El organismo permite sacar un turno desde sus herramientas digitales, posibilitando elegir el día y el horario. Cómo funciona Pami online.

Sistema de turnos web de PAMI: la guía oficial para reservar, reprogramar y consultar trámites en agencias

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) para jubilados y pensionados permite gestionar sus turnos de manera completamente online antes de asistir de forma presencial a una agencia del organismo. De esta manera, la plataforma digital busca organizar la demanda de trámites y evitar esperas innecesarias en las oficinas de todo el país.

El sistema forma parte del proceso de digitalización que viene impulsando la obra social de los adultos mayores para facilitar el acceso a sus prestaciones. En lugar de acercarse directamente a una oficina y esperar a ser atendido, los afiliados pueden reservar un turno con anticipación y concurrir únicamente en el día y horario asignados.

La herramienta, disponible desde la plataforma Mi PAMI y desde el portal de turnos del instituto, permite seleccionar la fecha, el horario y el trámite que se desea realizar. Dentro de la pestaña "turnos de agencia", el afiliado debe elegir el trámite específico que necesita realizar, para luego seleccionar el día y la hora de su preferencia según la disponibilidad del sistema.

El sistema de turnos ayuda a organizar la atención en las sucursales del organismo. Claudio Espinoza

Después de elegir, se solicitará confirmar los datos personales y finalizará la reserva. El comprobante del turno queda disponible para descargar o consultar posteriormente y puede presentarse de forma digital o impresa el día de la cita.

A su vez, el sistema permite conocer de manera anticipada la totalidad de los requisitos y la documentación requerida para cada tipo de trámite. Esta función busca que las personas que concurren a las delegaciones cuenten con los papeles necesarios al momento de ser atendidas por el personal. La modalidad está disponible para una amplia variedad de gestiones administrativas. De esta manera, muchas consultas pueden resolverse sin ir a una agencia y, cuando la presencia física resulta necesaria, el turno previo ayuda a organizar la atención.

Recordatorios, cancelaciones y reprogramaciones

Ante un posible olvido, PAMI incorporó un esquema automático de avisos por notificación. El sistema envía una alerta inicial al momento de confirmar la reserva del turno, sumada a un recordatorio enviado un día antes y un aviso final emitido el mismo día de la cita.

Los afiliados pueden solicitar turnos a través de la app o desde la web del PAMI.

Por otro lado, si la persona no puede asistir a la agencia, la plataforma contempla la posibilidad de cancelar o modificar los datos de un turno agendado. La cancelación o reprogramación se realiza desde la misma herramienta digital, siempre que la gestión se efectúe con anterioridad a la fecha asignada originalmente.

Qué llevar al turno presencial

Para la atención presencial, es fundamental que el afiliado se presente en la agencia elegida unos minutos antes del horario asignado con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de PAMI (en formato físico o digital) y la constancia del turno, que puede presentarse impresa o directamente desde el teléfono celular.

En caso de realizar gestiones a nombre de un tercero, también se deberá adjuntar la documentación que acredite el vínculo o apoderamiento.

Cuáles son los números telefónicos para comunicarse con el PAMI ante una urgencia

El organismo precisó que los jubilados y pensionados afilados que estén ante una emergencia pueden comunicarse a través de las siguientes líneas:

Si residís en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llamá al 139.

Si pertenecés a la UGL Rosario, llamá al 139.

Si residís en el resto del país, ingresá tus datos personales y obtené el número de tu prestador asignado.

Si estás de viaje o no te encontrás en tu lugar de residencia, llamá al 911.

Los afiliados cuentan con varios mecanismos de comunicación ante una emergencia.

Para consultas, sugerencias y reclamos generales en la obra social que no sean urgencias, el número de atención telefónica es el 138 (PAMI Escucha y Responde), disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Además, PAMI habilitó el botón “Emergencias” dentro de su aplicación oficial “MI PAMI” para que los adultos mayores puedan contactar rápidamente al personal médico o a los servicios de emergencia en caso de necesidad. Para activarlo, se deben seguir estos pasos: