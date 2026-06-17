El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) ofrece cobertura de prótesis . ¿Cómo acceder a este beneficio?

PAMI 2026: cómo solicitar la cobertura de prótesis y acceder a los beneficios gratis

A través del denominado programa de beneficios , el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) contempla fundamentalmente la cobertura de elementos que apuntan directamente a mejorar la calidad de vida de sus afiliados con problemas de movilidad o necesidades médicas específicas. ¿Cómo acceder a la cobertura de una prótesis ?

En su sitio web oficial, el PAMI destaca que este beneficio consiste en la provisión de los siguientes elementos:

Para acceder a la cobertura de prótesis que brinda el PAMI , los afiliados deberán reunir la siguiente documentación :

El PAMI contempla la cobertura de elementos que apuntan directamente a mejorar la calidad de vida de sus afiliados.

Indicación de médico/a especialista para la solicitud del insumo. Deberá estar firmado por médico/a y autoridad institucional del prestador.

Resumen de historia clínica.

Radiografía y laboratorios.

Estudios complementarios de resonancia magnética nuclear o tomografía axial computada, dependiendo del caso (para insumos de columna será obligatorio).

En caso de infecciones protésicas, se solicta laboratorio con eritrosedimentación, proteína creactiva y centellograma óseo trifásico si justifica.

Cabe destacar que la persona afiliada no interviene en la solicitud salvo que el insumo haya sido rechazado por el SII (Sistema Interactivo de Información). Asimismo, el PAMI resalta que este trámite lo solicita el prestador por el sistema Sistema Interactivo de Información (SII). Si el insumo es rechazado en el SII, el familliar o afiliado deberá presentar la documentación en la Agencia o UGL .

Las prótesis y otros beneficios a los que los afiliados del PAMI pueden acceder

Amén de las prótesis, el PAMI provee productos en forma gratuita a sus afiliados jubilados y pensionados::

Colchón antiescaras: consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.

consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras. Inodoro portátil: consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.

consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades. Trapecio para camas: dispositivo de apoyo que ayuda a los pacientes a cambiar de posición o incorporarse sin asistencia permanente.

dispositivo de apoyo que ayuda a los pacientes a cambiar de posición o incorporarse sin asistencia permanente. Anteojos: un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales cada dos años.

un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales cada dos años. Entrega de pañales a domicilio: es sabido que los pañales representan un artículo de extrema importancia para aquellas personas mayores que enfrentan problemas de incontinencia.

Tablets. Anses. Jubilados.jpg Amén de las prótesis, el PAMI provee productos en forma gratuita a sus afiliados jubilados y pensionados.

Cómo tramitar ante el PAMI la entrega de cualquiera de los productos gratis

Para tramitar ante el PAMI la entrega de cualquiera de los productos gratis mencionados más arriba, los afiliados deberán presentar la siguiente documentación:

DNI.

Credencial de afiliación.

Receta electrónica vigente.

Orden Médica Electrónica (en los casos que corresponda).

Sin esta documentación, el sistema no permite avanzar con la solicitud.

Asimismo, el PAMI informa que las entregas suelen realizarse dentro de los 30 días posteriores a la última provisión. Además, cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio declarado, así que no hace falta que el afiliado esté presente si alguien de la familia puede recibirlo por él.