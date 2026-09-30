Pánico en el aire: un altercado en pleno vuelo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia

El avión viajaba desde Emiratos Árabes hacia Israel alteró su rumbo y descendió de urgencia. Investigan una pelea entre los pilotos.

El vuelo de Fly Dubai cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Un avión comercial que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel debió interrumpir su trayecto este miércoles, según presumen a causa de una violenta pelea entre pilotos que desató un grave altercado en la cabina en pleno vuelo .

El incidente generó momentos de pánico en el aire cuando el aparato, que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv, tuvo que concretar un aterrizaje de emergencia en la base aeroportuaria de Tabuk , ubicada en Arabia Saudita.

En el vuelo FZ 1073, operado por la aerolínea de bajo costo FlyDubai con un Boeing 737 Max 8 , transportaba a unas 180 personas.

Durante el trayecto, la aeronave experimentó un descenso abrupto de aproximadamente cuatro mil metros —cayendo desde los 33.000 pies hasta los 17.000 pies en un minuto—, mientras emitía de manera sucesiva códigos de alerta en los sistemas de seguimiento público como FlightRadar24.

De esa manera, se dio inicio al código 7700 de emergencia general antes de cambiar transitoriamente al código 7500 de interferencia ilícita y trazar una trayectoria errática cerca de la frontera jordana.

The moment @flydubai flights Landed in Saudi Arabia pic.twitter.com/iYv1MJSV6a — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Testimonios brindados por pasajeros a la cadena televisiva israelí Canal 12 y reportes de medios como The Jerusalem Post detallaron que uno de los pilotos intentó tomar el control de la aeronave para estrellarlo y que amenazó con un cuchillo a su compañero. "Se evitó por poco una tragedia", dijo un funcionario bajo la condición del anonimato.

De acuerdo con esa misma versión, gracias a la intervención de otros integrantes de la tripulación y de pasajeros situados en la parte delantera, pudieron lograron reducir al piloto involucrado, quien fue sometido a un riguroso interrogatorio por parte de las autoridades.

Despliegue militar y operativo de seguridad

El Gobierno de Israel activó de inmediato sus protocolos defensivos ante el temor fundado de estar ante un secuestro aéreo, recordando que el país no sufría un incidente de este tipo desde las décadas de 1960 y 1970 a manos de insurgentes palestinos.

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) procedió a desplegar aviones de combate y a elevar al máximo su nivel de apresto operacional para interceptar, escoltar y monitorear el perímetro aéreo.

Medios regionales dieron cuenta de pasajeros con manchas de sangre en su ropa tras un "altercado" en pleno vuelo.

En paralelo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien había advertido días atrás sobre amenazas de seguridad crecientes, difundió un comunicado oficial.

"Tras las preocupaciones por un incidente de aviación, el Primer Ministro Netanyahu sostuvo consultas sobre el asunto y está monitoreando los desarrollos. El incidente está bajo control, y se están implementando todas las medidas en la actualidad con el fin de devolver de manera segura a los pasajeros israelíes a Israel", se expresó en ese texto.

Inspección en tierra tras el pánico en pleno vuelo

Tras el descenso forzoso en el aeródromo de Tabuk, los pasajeros permanecieron en el interior del habitáculo bajo una fuerte custodia de las fuerzas de seguridad saudíes.

FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12



Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/dVOJLJxij9 pic.twitter.com/eUzHWlsY0a — RT (@RT_com) September 30, 2026

Por su parte, la aerolínea emiratí FlyDubai emitió un parte informativo a través de un portavoz oficial en el cual ratificó el episodio.

"El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk y todos los pasajeros están sanos y salvos", confirmó la compañía aérea.

Al mismo tiempo, la empresa agregó que sus equipos operativos se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.