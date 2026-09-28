A días de las elecciones: Lula Da Silva prohíbe las apuestas online

La medida alcanza a las plataformas y su publicidad, mientras clubes de fútbol, influencers y empresas enfrentan el impacto económico de la decisión.

La prohibición de las apuestas online entró en vigencia en Brasil en el tramo final de la campaña presidencial y agregó tensión a una elección que sigue abierta. La medida afecta a las plataformas digitales y su publicidad, pero también a los acuerdos comerciales con clubes de fútbol, medios e influencers .

Con los comicios en su etapa decisiva, la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro continúa ajustada. Según el analista político Eduardo Sincovsky , la decisión le permite al oficialismo recuperar iniciativa en un asunto que reúne respaldo social, aunque su impacto electoral dependerá de la reacción de los votantes todavía indecisos.

La prohibición alcanza a las plataformas de juego digital y a la difusión de sus servicios. Por ese motivo, incide sobre empresas que patrocinan equipos de fútbol, programas y creadores de contenido , además de abrir una discusión sobre los contratos firmados antes de que entrara en vigor.

“El 75% de los brasileños apoyan que hay que hacer algo con las apuestas”, afirmó Sincovsky a Infobae. Para el analista, ese consenso explica que el Gobierno intente presentar la medida como una respuesta a una preocupación extendida, pero advirtió que su puesta en práctica plantea interrogantes.

"Ayer tomé una decisión: acabé con las Bets en Brasil. El que quiera ganar dinero, que busque una manera honesta de ganar. Pero no matando al pueblo pobre. Endeudando al pueblo pobre. Vendiendo mentiras. Es una enfermedad llamada ludopatía: el vicio del juego"

Lula da Silva pic.twitter.com/WtFhVWqHOY — Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 26, 2026

“El tema es cómo se hace esto y qué implicaciones legales podría tener”, señaló. La discusión incluye qué ocurrirá con los acuerdos comerciales que estaban vigentes y hasta dónde puede llegar la norma sin afectar derechos adquiridos.

El especialista vinculó el crecimiento de las apuestas online con el endeudamiento de parte de los usuarios, aunque diferenció ambos fenómenos. “Apuestas es el síntoma, pero no es solo por apuestas”, expresó, y mencionó la necesidad de abordar también la educación financiera.

Al mismo tiempo citó estimaciones sobre el dinero que pierden los usuarios brasileños en ese mercado. “Los brasileros pierden aproximadamente 60 billones de dólares en apuestas”, dijo. Esa cifra, según sostuvo, alimenta el debate sobre el destino de esos recursos y sobre la capacidad de la prohibición para resolver el problema de fondo.

El fútbol y los influencers concentran el rechazo a la medida

El impacto económico de la decisión se hace visible sobre todo en el fútbol. Sincovsky estimó que las plataformas aportan cerca de USD 1.000 millones al fútbol de Brasil, una suma equivalente a alrededor del 8% de los ingresos del sector.

El analista relativizó que esos acuerdos definan el rendimiento de los equipos. “Brasil salió cinco veces campeón del mundo sin bets”, sostuvo. A su entender, el financiamiento de las casas de apuestas es relevante para los clubes, pero no explica por sí solo el desempeño deportivo del país.

Los clubes encabezan la presión contra la medida, de acuerdo con Sincovsky. También aparecen los influencers, que perderían una fuente de ingresos relevante por la prohibición de publicitar esas plataformas. “Tenés todos los influenciadores digitales que se les corta una fuente de ingresos muy grande”, indicó.

El promedio de los sondeos de opinión otorga a Lula da Silva un 40% de los votos frente al 36% de Flávio Bolsonaro. EFE/ Andre Borges

El debate por la seguridad jurídica atraviesa a ambos sectores. “Cuánto esto rompe contratos que estaban en vigor y qué pasa con eso”, planteó el especialista sobre las consecuencias de la regulación.

Ventaja reducida y la segunda vuelta sigue en duda

La prohibición irrumpió mientras las encuestas mostraban una diferencia acotada en la primera vuelta y paridad ante una eventual segunda. Sincovsky afirmó que el promedio de los sondeos ubica a Lula cuatro puntos por delante de Bolsonaro, con 40% frente a 36%.

“El promedio le da hoy cuatro puntos a Lula en primera vuelta, de 40 a 36, y da empatado en segunda”, explicó. Entre el 20% y el 25% de los votantes, añadió, todavía permanece indeciso, un segmento que puede resultar decisivo en la definición.

El analista señaló que los candidatos de derecha ajenos a Bolsonaro reúnen entre 12% y 14% de intención de voto. Parte de ese electorado podría concentrarse en el postulante de la derecha en los últimos días de campaña. “Puede haber un voto útil de todo este sector de la centroderecha, eventualmente a Flávio Bolsonaro”, dijo.

En ese contexto, Sincovsky consideró que el oficialismo busca capitalizar una preocupación social por el avance de las apuestas digitales. “La realidad políticamente es que el Gobierno retoma la iniciativa”, sostuvo, y definió el asunto como “muy caro a los ojos de la opinión pública”.

La elección podría definirse en segunda vuelta, aunque Sincovsky no descartó que alguno de los candidatos alcance una victoria en primera. La legislación brasileña exige obtener más votos que el conjunto de los demás aspirantes.