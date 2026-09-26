La Justicia busca esclarecer movimientos de fondos en la causa por la contratación de Jimena Barón en Villa La Angostura con una pericia contable.

Novedades en el caso de Jimena Barón en Villa La Angostura: designaron al perito que analizará las cuentas

Después de meses sin avances, la Justicia Nacional en lo Civil dio un nuevo paso en la causa que involucra a la Municipalidad de Villa La Angostura por la frustrada contratación de Jimena Barón . En las últimas actuaciones, el juzgado designó al contador que tendrá a su cargo una pericia clave para determinar el movimiento de fondos relacionado con el contrato que dio origen al conflicto judicial.

El profesional elegido es Ricardo Arnoldo Penida, contador público matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén. Penida deberá intervenir en el expediente “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otros/ Cumplimiento de contrato”, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 103 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Ignacio Fongini.

La pericia había sido ordenada por el magistrado como parte de las medidas pendientes antes de resolver la causa. Desde septiembre de 2025, el dictado de la sentencia se encuentra suspendido a la espera de este análisis contable, que deberá revisar pagos, transferencias, devoluciones y otros movimientos vinculados al contrato cuestionado.

La causa por la contratación de Jimena Barón

El expediente se inició a partir de un presunto incumplimiento contractual relacionado con la contratación de la artista Jimena Barón por parte del Municipio de Villa La Angostura. La operación no llegó a concretarse y derivó posteriormente en una disputa judicial por los fondos involucrados.

En ese marco, el juez consideró necesario contar con un informe técnico que permita reconstruir el movimiento económico del municipio y establecer con precisión qué pagos fueron realizados y cuál fue el destino de esos fondos.

La suspensión de los plazos para dictar sentencia rige desde el 22 de septiembre de 2025, cuando el magistrado dispuso avanzar con la pericia contable antes de tomar una decisión sobre el fondo de la controversia.

Un error que demoró la llegada del perito

La designación del contador se concretó después de varios meses de demora vinculados con la tramitación del exhorto judicial que debía permitir realizar la medida en Neuquén.

En marzo de este año, la rogatoria emitida bajo la Ley 22.172 fue remitida por error al Juzgado Federal N° 1 de Rawson, en Chubut. Esa dependencia no tenía competencia territorial sobre Villa La Angostura, por lo que el trámite quedó sin posibilidad de avanzar.

La situación tuvo que ser corregida posteriormente. Desde la Mesa de Ayuda y Soporte del BUS de la Justicia Federal se emitió un instructivo destinado al abogado responsable de diligenciar el exhorto, con las indicaciones técnicas necesarias para enviarlo a la jurisdicción correspondiente.

Qué deberá revisar el contador

El trabajo de Penida estará delimitado por los puntos periciales establecidos dentro del expediente. Uno de los objetivos será determinar los montos reclamados por el municipio y los intereses que pudieran corresponder por una eventual mora.

También deberá examinar los registros contables y la documentación respaldatoria de los pagos efectuados por la Municipalidad de Villa La Angostura a los demandados, Eduardo Bonuccelli y Pérez Guevara.

Otro de los aspectos centrales será la revisión de las transferencias bancarias, con el objetivo de establecer si los fondos consignados en la documentación fueron efectivamente acreditados en las cuentas de los destinatarios, en aquellos casos en los que su recepción se encuentre cuestionada.

El informe del perito contador aparece así como una de las principales pruebas que todavía permanecen pendientes en el expediente. Una vez presentado, las partes podrán revisar sus conclusiones y realizar las observaciones que consideren correspondientes.

Con esa etapa cumplida, el juzgado quedará en condiciones de continuar con el trámite de la causa y avanzar hacia la resolución del conflicto que comenzó con la frustrada contratación de la artista.