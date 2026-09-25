Otro aumento de combustibles: cómo quedarán los nuevos valores en Neuquén

Desde la operadora estatal anunciaron un nuevo incremento en las naftas en todo el país. Cómo impactará en la capital.

Los precios de los combustibles sufrirán un nuevo aumento se verá reflejado en los surtidores en todo el territorio argentino. Así lo anunció la petrolera estatal YPF este viernes e indicó que a partir de la cero hora del sábado comenzarán a regir los nuevos precios.

La petrolera estatal informó que “se incrementará en un 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país”. E indicó que “esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”.

Explicaron que desde su implementación, este esquema permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado.

A través de un comunicado adelantaron que “YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red”.

Maria Isabel Sanchez

Se venía aplicando una suba y baja de precios en el valor de los combustibles que hacían que fluctúen, de acuerdo a días y franjas horarias. LM Neuquén relevó el valor de los combustibles este viernes en la YPF de San Martín y Jujuy. La nafta super está en 1.829 pesos por litro y se estima que a partir de esta medianoche se elevará a 1.847,29 pesos. En tanto que, el litro de Infinia pasaría de 2.105 pesos a 2.126,05 pesos.

Qué es el "micropricing"

YPF avanzó con una serie de cambios en la producción y comercialización de los hidrocarburos desde el segundo cuatrimestre. Uno de ellos es el llamado "micropricing", que busca regular el precio de las naftas en tiempo real.

Con el dólar flotando entre bandas desde la salida del cepo a partir del 14 de abril, sumado a la caída del precio internacional del crudo, fue YPF la compañía que decidió avanzar en esta estrategia de "micropricing".

La explicación de lo que es el "micropricing" (se traduce como 'microprecio') es que una mayor cantidad de acciones en la oferta que en la demanda, indica una mayor presión compradora y, por lo tanto, el precio 'real' está más cerca de la demanda que de la oferta.

Se trata de una estrategia que utiliza datos en tiempo real para modificar los precios de los combustibles, según la demanda local de las más de 1.600 estaciones de servicio con las que cuenta en el país. Además, se tiene en cuenta también la competencia y otros factores específicos.

De esa manera, la petrolera comenzó a ofrecer precios más competitivos y adaptados a las condiciones del mercado en cada región. También tienen la posibilidad de implementar promociones específicas. Con esta política se ajustaron los precios en forma individual en cada una de las estaciones de servicio de la red, e incluso más de una vez al día.