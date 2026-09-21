En el actual mercado existen modelos nafteros , diésel e híbridos que consumen menos combustible que el promedio. Cuáles son.

Ahorro de combustible 2026: estos son los autos con mejor rendimiento por litro del mercado

En tiempos donde el combustible representa el mayor gasto en la mantención mensual, elegir un auto que requiera la menor cantidad posible es un ahorro para el bolsillo a largo plazo. Y si bien el consumo real puede variar según el tránsito, la velocidad, la temperatura y el estilo de conducción, existen varios modelos que cumplen con esta característica.

A continuación, un repaso por los vehículos nafteros, a diésel e híbridos que menos consumen según los datos homologados bajo el ciclo WLTP , que permite comparar modelos en condiciones estandarizadas.

Dentro de esta categoría aparecen modelos que, aunque utilizan un motor de nafta , incorporan distintos grados de electrificación .

El resultado es una reducción del consumo apreciable en recorridos urbanos y mixtos. Entre esos modelos están:

Opel Corsa 1.2T Hybrid 100: combina un motor de tres cilindros con un sistema híbrido ligero y transmisión automática electrificada. La gama 2026 declara para esta configuración un consumo combinado WLTP situado aproximadamente entre 4,5 y 4,8 litros cada 100 kilómetros . El sistema híbrido permite recuperar energía durante las desaceleraciones y utilizarla posteriormente para asistir al motor de combustión. De esta manera, reduce el trabajo que debe realizar el propulsor de nafta, especialmente en situaciones de circulación urbana.

combina un motor de tres cilindros con un sistema híbrido ligero y transmisión automática electrificada. La gama 2026 declara para esta configuración un consumo combinado WLTP situado aproximadamente . El sistema híbrido permite recuperar energía durante las desaceleraciones y utilizarla posteriormente para asistir al motor de combustión. De esta manera, reduce el trabajo que debe realizar el propulsor de nafta, especialmente en situaciones de circulación urbana. Peugeot 208 Hybrid 100 eDCS6 : utiliza un motor turbo de 1,2 litros asociado a un sistema de hibridación ligera y una transmisión automática de doble embrague. Su consumo homologado se sitúa en torno a 4,6 litros cada 100 kilómetros. La tecnología permite recuperar energía durante las desaceleraciones y utilizarla para asistir al motor térmico. También realiza determinados movimientos a baja velocidad utilizando la asistencia eléctrica, contribuyendo a disminuir el consumo de combustible.

El Peugeot 208 Hybrid, entre los autos nafteros que menos consumen.

Lancia Ypsilon Ibrida: es otro de los pequeños automóviles electrificados de bajo consumo. La marca declara un consumo combinado WLTP de 4,5 litros cada 100 kilómetros . Su sistema mild hybrid de 48 voltios ayuda durante las fases de arranque, las maniobras y determinados desplazamientos urbanos. La posibilidad de circular durante instantes a baja velocidad con asistencia eléctrica permite reducir el uso del motor de combustión en determinadas situaciones.

es otro de los pequeños automóviles electrificados de bajo consumo. La marca declara un consumo combinado WLTP de . Su sistema mild hybrid de 48 voltios ayuda durante las fases de arranque, las maniobras y determinados desplazamientos urbanos. La posibilidad de circular durante instantes a baja velocidad con asistencia eléctrica permite reducir el uso del motor de combustión en determinadas situaciones. Suzuki Swift 1.2 Mild Hybrid: se caracteriza por combinar un motor compacto con un sistema de hibridación ligera. En la versión analizada, el consumo combinado homologado ronda entre 4,4 y 4,6 litros cada 100 kilómetros, aunque puede variar según la configuración. Su bajo peso también tiene un papel importante. Al necesitar menos energía para desplazarse, el motor trabaja con menor demanda, algo que contribuye a explicar sus cifras de consumo reducidas.

Los diésel que destacan por su eficiencia

Aunque la electrificación avanzó con fuerza, el motor diésel continúa ofreciendo cifras de consumo muy competitivas, especialmente en vehículos destinados a realizar muchos kilómetros en ruta. Algunos de ellos son:

Skoda Octavia 2.0 TDI 115 CV : equipado con el motor 2.0 TDI de 115 CV, registra un consumo combinado WLTP de aproximadamente 4,1 litros cada 100 kilómetros. Su eficiencia resulta especialmente atractiva por tratarse de un vehículo de mayores dimensiones que los pequeños utilitarios. El motor diésel aprovecha su elevado par a bajas revoluciones para desplazarse con un consumo contenido, una característica particularmente útil en viajes largos y recorridos por autopista.

equipado con el motor 2.0 TDI de 115 CV, registra un consumo combinado WLTP de Su eficiencia resulta especialmente atractiva por tratarse de un vehículo de mayores dimensiones que los pequeños utilitarios. El motor diésel aprovecha su elevado par a bajas revoluciones para desplazarse con un consumo contenido, una característica particularmente útil en viajes largos y recorridos por autopista. BMW Serie 1 120d: combina un motor diésel de 2 litros con un sistema mild hybrid de 48 voltios. La cifra oficial de consumo combinadoronda los 4,4 litros cada 100 kilómetros. Además de reducir el gasto de combustible, el sistema eléctrico proporciona asistencia al motor térmico y recupera energía durante las fases de desaceleración. El resultado es una combinación de prestaciones y eficiencia en un automóvil compacto.

El BMW Serie 1, otro de los modelos que se puede conseguir en el mercado nacional.

BMW Serie 2 Gran Coupé 220d: su sistema diésel mild hybrid de 48 voltios permite obtener un consumo combinado de aproximadamente 4,2 litros cada 100 kilómetros. La cifra resulta especialmente destacable teniendo en cuenta sus dimensiones y potencia.

Los híbridos con menor consumo

Los híbridos convencionales ofrecen algunas de las cifras más bajas, ya que combinan un motor de combustión con uno o más motores eléctricos y una batería que se recarga mediante la recuperación de energía y el funcionamiento del propio sistema. Entre los más “ahorradores” se encuentran:

Toyota Yaris: es uno de los modelos que registra las cifras más reducidas. La marca declara un consumo combinado WLTP desde 3,9 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la configuración. Una de sus principales características es su capacidad para utilizar el motor eléctrico durante determinadas situaciones, especialmente a velocidades bajas y en circulación urbana.

El Toyota Yaris Cross, uno de los modelos disponibles en Argentina. Toyota