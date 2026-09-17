Cuál es el auto híbrido más vendido en Argentina 2026 y por qué te conviene comprarlo: 3 razones para elegirlo

La venta de autos híbridos en nuestro país volvió a registrar una suba. ¿Cuál fue el modelo más vendido en Argentina 2026?

Los autos híbridos , cuyo rasgo esencial es el de combinar un motor de combustión interna con uno o más motores eléctricos, permiten un ahorro de combustible. ¿Cuál fue el modelo más vendido en la Argentina 2026?

De acuerdo a un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , en el octavo mes del año la comercialización de autos híbridos en nuestro país volvió a registrar una suba significativa.

El auto híbrido más vendido en la Argentina 2026 es el Ford Territory , modelo del que se patentaron 806 unidades en el octavo mes del año.

El Toyota Yaris Cross, uno de los autos híbridos más vendidos en la Argentina.

La Ford Territory híbrida combina un motor 1.5 turbo de ciclo Miller, que desarrolla 150 CV y 230 Nm de torque con otro eléctrico de 218 CV y 315 Nm de par, que resultan en 245 CV y 545 Nm de torque, asociados con una caja automática denominada DHT de dos velocidades. Su precio en el mercado es de $52.235.290.

La transmisión de la Ford Territory híbrida es una DHT de dos velocidades, que siempre mueve al eje delantero.

En su sitio oficial, Ford consigna que esta posee una “aceleración contundente, bajo consumo de combustible y hasta 1.200 km de autonomía con un tanque”.

Asimismo, puede gestionar la propulsión mediante varios modos: 100 % eléctrico (funciona en los arranques y a bajas velocidades); motores en serie, donde el motor de combustión funciona como generador para recargar la batería y el motor eléctrico mueve el vehículo, lo que da la sensación de conducir un auto eléctrico.

En materia de seguridad, el equipamiento de la Ford Territory híbrida incluye seis airbags, controles de tracción y estabilidad y algunos ADAS del paquete Ford Co-Pilot 360, como alerta de punto ciego y de tráfico cruzado.

Según el informe mencionado más arriba, debajo de la Ford Territory aparecen el Toyota Yaris Cross (746 unidades patentadas), el BAIC BJ30 (560), el Toyota Corolla Cross (540) y el BYD Atto 2 (428). En nuestro país, la oferta de autos híbridos disponibles incluye desde modelos accesibles hasta modelos premium.

En agosto de 2026, los híbridos alcanzaron 6.991 patentamientos (esto representó una suba del 9,6% frente a julio) y totalizan 51.750 unidades en el año, marcando un crecimiento interanual del 265,4% en comparación con las 14.162 del mismo período de 2025.

La venta de autos híbridos en la Argentina en el primer semestre de 2026

A lo largo del primer semestre de 2026, se patentaron 42.238 autos híbridos y eléctricos, según un informe de la ACARA. Esta estadística representó un récord desde que estas tecnologías comenzaron a comercializarse en nuestro país.

Los híbridos convencionales (HEV) continúan liderando ese segmento con 23.222 unidades, equivalentes al 55% del mercado. Detrás aparecen los híbridos enchufables (PHEV), con 8.979 patentamientos (21%), seguidos por los mild hybrid (MHEV), con 6.160 unidades (15%)

Por su parte, los eléctricos puros (BEV) completan el ranking con 3.877 vehículos (9%). Además, los PHEV desplazaron a los MHEV y pasaron a ocupar el segundo lugar del segmento de modelos electrificados.

El auto híbrido más vendido en la Argentina en agosto de 2026 es el Ford Territory, modelo del que se patentaron 806 unidades en el octavo mes del año.

La Ford Territory HEV -al igual que en el mes de agosto de 2026- fue el modelo más elegido del semestre con 4.903 unidades patentadas, con una participación del 11,6%. El ranking de los autos híbridos más vendidos en la Argentina en la primera mitad de 2026 es el siguiente: