Qué significa la señal de tránsito azul con una "i" en el medio y por qué es muy importante que la conozcas al estar de vacaciones

También conocida como “S-118 ”, es una de las señalizaciones menos reconocidas en rutas y calles. Qué busca comunicar.

Qué significa la señal de tránsito azul con una "i" en el medio

Existen distintos tipos de señales de tránsito. Están las informativas, las reglamentarias, las preventivas y las transitorias, cada una con su significado. Por ello, es normal que algunas se vean más a menudo que otras en rutas y caminos. De hecho, hay una de ellas que, cuando aparece, puede generar confusión entre los conductores. Se trata de la S-118.

Esta señal se grafica con un cartel de color azul con una letra “i” en el centro. A diferencia de los carteles que imponen una prohibición, obligación o advierten sobre un peligro, este caso tiene una función principalmente orientativa .

De esta manera, cuando un automovilista la observa, no debe interpretarla como una indicación de peligro ni como una obligación de detenerse.

Qué significa la señal de tránsito S-118

La señal azul con la “i” cumple una función concreta: informar que existe una oficina de información turística. Su objetivo es avisar a quienes circulan que en las proximidades existe un lugar donde pueden obtener información relacionada con el destino que están visitando. Este tipo de oficina puede resultar especialmente útil para quienes llegan a una ciudad, localidad o región que no conocen.

Este cartel indica la presencia de una oficina de información en las cercanías.

También es una buena alternativa para consultar cuestiones prácticas relacionadas con el viaje, como distancias, caminos disponibles, atractivos turísticos, alojamientos, restaurantes o lugares de interés. En determinadas zonas rurales o de montaña, donde la conectividad puede ser limitada, disponer de un punto físico de información toma una mayor importancia.

En cuanto a sus composición gráfica, la letra “i” funciona como un símbolo fácilmente reconocible de información. Por eso, aunque el conductor no conozca el idioma o la zona por la que está circulando, puede interpretar rápidamente que el cartel señala un punto donde podrá realizar consultas.

Por qué es importante conocer esta señal

Reconocer la S-118 es importante durante los viajes por rutas y zonas turísticas. Cuando una persona conduce por un lugar desconocido, puede necesitar información que no aparece necesariamente en los carteles habituales. En estos casos, una oficina de turismo ayuda a planificar mejor el recorrido y evitar desplazamientos innecesarios.

La "i" en el cartel funciona como un indicador universal de "información".

También existe una relación indirecta con la seguridad vial. Saber con anticipación que existe un lugar destinado a brindar información permite planificar una parada en un sitio apropiado, en lugar de detenerse de manera improvisada en la banquina o realizar maniobras repentinas para buscar información.

Las señales informativas, en general, están destinadas a identificar, orientar y ofrecer referencias útiles para quienes utilizan la vía. En la normativa argentina, por ejemplo, se establece que este tipo de señalización sirve para identificar y orientar respecto de servicios, lugares y otra información útil para los usuarios. Por esa razón, conocerlas es tan importante como recordar las señales que indican velocidades máximas, curvas peligrosas o prohibiciones.

Los diferentes tipos de señales de tránsito

Las señales de tránsito cumplen diferentes funciones y, para interpretarlas correctamente, es fundamental saber a qué grupo pertenece cada una. De manera general, pueden distinguirse en los siguientes tipos:

Señales informativas: tienen como objetivo brindar datos útiles al conductor. Pueden indicar destinos, distancias, servicios, instalaciones, lugares turísticos o diferentes puntos de interés. El color azul sirve para identificarlas como señales vinculadas con servicios y determinadas referencias institucionales, históricas o de utilidad para los usuarios.

Las señales informativas se distinguen principalmente por su color azul.