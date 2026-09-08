Costas 100% libres: dan luz verde para liberar el tramo del barrio Bocahue sobre el río Neuquén

Así lo determinó un fallo judicial. Se trata del único sector que quedaba pendiente para garantizar el libre acceso de la ribera neuquina.

La pelea para que Neuquén capital tenga todas sus costas con acceso libre llegó a su fin. Un fallo judicial dio luz verde para liberar el tramo sobre el río Neuquén a la altura del barrio Bocahue , el único sector que quedaba pendiente para garantizar el libre acceso al cien por ciento de la ribera neuquina.

Esta mañana la secretaria de Jefatura de Gabinete María Pasqualini anunció que, con esta resolución judicial la Municipalidad podrá continuar con la obra del paseo costero en ese sector y de esta manera vecinos, vecinas y turistas podrán recorrer de punta a punta el paseo costero sin interrupciones.

Pasqualini dijo que esto se dio porque el barrio se allanó al reclamo judicial y reconoció los límites que reclamaba el municipio, por lo que finalmente se podrá caminar, correr o pedalear desde el puente de Balsa Las Perlas , bordear la Confluencia del Limay y el Neuquén, y llegar hasta el Parque Agreste, último tramo de este paseo.

"Esto es lo que nos va a permitir, como dijimos desde el principio de la gestión del intendente Mariano Gaido, tener el 100 por 100 de las costas libres, así lo habíamos planteado desde el primer día y hoy lo estamos logrando", María Pasqualini.

La funcionaria recordó que la ciudad ya cuenta con 36 kilómetros de costa abierta con infraestructura de primer nivel en todo ese recorrido y de acceso gratuito para el disfrute de las familias y el desarrollo turístico de la ciudad.

Maria Isabel sanchez

La funcionaria explicó que el próximo paso será avanzar con algunos ajustes al proyecto ya elaborado para luego llamar a licitación e iniciar la obra del sector de Bocahue, que seguirá el mismo concepto que el resto del corredor costero.

Adelantó que ahora se retirará el alambrado perimetral que permitirá abrir ese frente completo, y detalló que se intervendrá todo el sector que conecta el mirador del río Neuquén con el paseo del Rincón Club. Aclaró que mientras se desarrollan las obras, el sector permanecerá cerrado por razones de seguridad y ordenamiento.

A su turno, el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, repasó los antecedentes del conflicto y recordó que para abrir la costa en su totalidad, el municipio gestionó con distintos privados que restringían la circulación por la costa en algunos puntos de todo su recorrido.

Como ejemplo, se remontó al tramo de Rincón Club de Campo con quien se llegó rápido a un acuerdo; mientras que con el barrio lindero Bocahue, en cambio, las tratativas se extendieron sin resultado, lo que primero llevó a emitir un decreto intimando a liberar el acceso y correr los alambrados perimetrales, pero ante el incumplimiento de esa intimación, la Municipalidad inició en 2023 una demanda judicial.

Maria Isabel sanchez

"Después de una serie de recursos y, en muchas situaciones, acciones dilatorias por parte del barrio, logramos en un momento de diálogo que el barrio se allane a la pretensión de la Municipalidad. Este paso significó que se le dio la razón a la Municipalidad en cuanto a los límites y al reclamo que se le hizo”. “Ese convenio fue homologado y dio por finalizado el litigio, con costas del proceso según el orden causado", explicó Hurtado.

Por último Pasqualini mencionó que el fallo excede lo administrativo y le pone punto final a un reclamo histórico de la gestión: "Son obras muy esperadas, que nos van a permitir el 100 por 100 de las costas libres. Nosotros ya habíamos planteado, en el caso de esta apertura, que teníamos razón, y esta sentencia viene a confirmar eso: que desde el primer día, la Municipalidad de Neuquén tenía razón".