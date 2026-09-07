Gaido inauguró 80 cuadras de asfalto en Círculo Policial: "Ya tenemos el 82% de las calles de la ciudad pavimentadas"

El intendente de Neuquén, junto al gobernador Rolando Figueroa, presentaron la pavimentación desde la avenida Necochea hasta Racedo.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa , inauguró este lunes la primera etapa del asfalto en el barrio Círculo Policial, con 80 cuadras ejecutadas desde avenida Necochea hasta Racedo y una inversión de 3.000 millones de pesos .

"Ya tenemos el 82% de las calles de la ciudad asfaltadas", confirmó a LM Neuquén el jefe comunal, quien aseguró además que para el fin de su gestión el "100% de las calles de la capital contarán con asfalto".

Gaido indicó que al inicio de su gestión, Neuquén tenía alrededor del 46% de sus calles asfaltadas y actualmente la cobertura alcanza el 82%. “Estamos convencidos de que al finalizar la gestión vamos a tener el 100% del asfalto de la ciudad”, afirmó el intendente.

Sebastián Fariña Petersen

El anuncio fue destacado por el gobernador, quien aseguró que "no se debe naturalizar que exista un plan que va a llevar el 100% de pavimento a la ciudad". "Yo veo la planificación que tiene la Municipalidad para desarrollar todas estas obras de envergadura, que requieren un gran esfuerzo, no solo financiero, sino también de todos los cuadros técnicos para poder planificar el crecimiento que está teniendo la ciudad más importante del sur argentino”, señaló.

“Llegar al 100 por ciento de asfalto para la ciudad de Neuquén no tiene precedentes en la República Argentina. Una administración enfocada en mejorar la infraestructura y los servicios claramente logra los objetivos”, afirmó el gobernador.

Figueroa también destacó “la posibilidad de que la capital esté muy bien administrada, con la conducción de Mariano y con un equipo muy sólido. Todos saben lo que hay que hacer y todos trabajan en el mismo sentido”, expresó.

Sebastián Fariña Petersen

Obra en el Círculo Policial

El nuevo asfalto ya es utilizado por los vecinos y forma parte del plan con el que la Municipalidad de Neuquén busca alcanzar el 100% de las calles pavimentadas de la ciudad durante el próximo año.

“Los vecinos ya la están utilizando y disfrutando”, señaló Gaido durante la inauguración junto a Figueroa, la presidenta de la comisión vecinal y habitantes del sector.

En Círculo Policial, las 80 cuadras habilitadas corresponden a la primera etapa comprendida entre avenida Necochea y Racedo. Los trabajos continuarán sobre el resto del barrio y estarán terminados en noviembre, antes del plazo previsto inicialmente.

La pavimentación se suma a otras intervenciones que el municipio desarrolló en esta zona del oeste neuquino, entre ellas el entubado del canal, bicisendas, sendas peatonales, nomencladores y la puesta en valor del parque Ángeles Azules.

Sebastián Fariña Petersen

Gaido explicó que el esquema de financiamiento busca aliviar el costo para los frentistas: el vecino paga el 20% del asfalto y la Municipalidad cubre el 80% restante con recursos propios.

“Tener las cuentas ordenadas nos permite hacer el asfalto y también las obras complementarias, que son las más importantes y las más costosas”, sostuvo el intendente, al mencionar trabajos de cloacas, pluviales y entubamiento de canales.

El jefe comunal vinculó ese nivel de inversión con la recaudación municipal y destacó que el 82% de los contribuyentes neuquinos paga lo acordado por el asfalto en tiempo y forma.

Sebastián Fariña Petersen

Para Gaido, esa respuesta refleja la confianza de los vecinos en una administración con presencia en distintos puntos de la capital.

“Hoy estamos en el oeste profundo, pero hace días estábamos inaugurando en el este, en el norte y en el sur”, planteó al referirse al criterio de distribución territorial de las obras.

Carmen Soto, vecina de San Lorenzo Sur, valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia y destacó el impacto que tuvieron las obras en la vida cotidiana del barrio, especialmente el entubamiento de la calle Pastor Pluis y de Naranjo en Flor.

“Nos cambió la calidad de vida para todos los vecinos”, afirmó, y celebró que para noviembre el sector alcance el 100% de sus calles asfaltadas.

El municipio ejecutó unas 3.000 cuadras de asfalto por año y el año pasado superó esa cifra, con aproximadamente 3.400. Además, recientemente puso en marcha otras 400 cuadras en sectores de Confluencia, San Lorenzo e Islas Malvinas.