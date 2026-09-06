Confluencia de Sabores, este finde en la ciudad de Neuquén: "Toda esta movida vuelve a los locales"

Más de 90 puestos, 40 food trucks y clases magistrales en vivo hasta la medianoche en el Jaime de Nevares. La valoración que hizo María Pasqualini.

El Parque Jaime de Nevares se convirtió este sábado en el epicentro del sabor neuquino. Confluencia de Sabores abrió su primera jornada con una propuesta que combina gastronomía, música y cultura, y que se extenderá hasta este domingo. Hay buen clima de sol, pese al aire fresco, y la gente se prende.

Con más de 90 puestos entre cocina local y regional, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , celebró el crecimiento del evento y lo vinculó al desarrollo de la ciudad: "Es un Neuquén que está con mucho crecimiento y cuando una ciudad crece, necesita propuestas gastronómicas importantes y de este nivel."

Pasqualini también destacó el efecto derrame que genera el festival en el resto del año: "Una vez que pasa Confluencia de Sabores, toda esta movida vuelve a los locales, a los restaurantes con nuevas propuestas".

La jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

La oferta es amplia: el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, detalló que hay 40 food trucks, otros 40 stands de bebidas —desde café hasta cervezas, gins, vermut y licuados—, además de un sector de ahumados y carpas especiales para restaurantes.

Confluencia de Sabores y el 122° Aniversario de la ciudad de Neuquén

El festival forma parte de los festejos por el 122° aniversario de Neuquén capital y busca fomentar el uso recreativo de los espacios verdes. Sobre la respuesta del público, Pasqualini remarcó: "La gente cuando escucha que hay una puesta en Jaime de Nevares ya se organiza".

"Nos encanta que la ciudad tenga este tipo de eventos, sobre todo aportando a la gastronomía y a la hotelería de la ciudad" - María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén. "Nos encanta que la ciudad tenga este tipo de eventos, sobre todo aportando a la gastronomía y a la hotelería de la ciudad" - María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén.

El predio cuenta con un escenario 360° donde chefs locales brindan clases en vivo, acompañadas por una grilla musical de artistas regionales. El sábado pasaron por el escenario Florencia Frenkel, Mauro Iraira, Jorgelina Esper, Daniela Hernández, Gato Noguera, Andrés Castillo, Emma Cuisinier y Cato Farías, junto a las bandas NX Jazz, Muster y El Peligro de los Vientos, con cierre a cargo de los DJ Nicolás Maissani y Agustina Macedo.

Desde el sector privado, Pablo Méndez, representante de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), valoró la articulación con el municipio: "Nos encanta que la ciudad tenga este tipo de eventos, sobre todo aportando a la gastronomía y a la hotelería de la ciudad".

Y sumó el desafío que implica producir a esta escala: "No es lo mismo producir para un restaurante que producir para un evento de estos, así que nuestras cabezas están funcionando para generar nuevas cosas y traerlas a este evento que está divino.

Para quienes quieran sumarse, la Municipalidad dispuso salidas guiadas a través del Bus Turístico como opción de traslado. La segunda y última jornada será este domingo, de 12 a medianoche, con toda la propuesta culinaria y cultural abierta a familias y turistas.