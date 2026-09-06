Picún Leufú, la localidad que empieza a saldar una deuda histórica

El gobierno provincial licitó las redes de gas y cloacas del barrio Portal de las Rosas, una obra reclamada durante años por los vecinos de Picún Leufú.

Ubicada a unos 140 kilómetros de la capital neuquina por la Ruta 237 , la localidad de Picún Leufú asiste por estos días a una suerte de reparación histórica que se traduce en obras que su comunidad esperaba desde hacía años, quizás también décadas.

El gobierno provincial acaba de llamar a licitación para construir las redes de cloacas y de gas del barrio Portal de las Rosas , una infraestructura reclamada de manera sostenida por los vecinos del lugar.

Las obras, que mejorarán sensiblemente la calidad de vida de la población, no constituyen un episodio aislado. Forman parte de la planificación estratégica trazada por el gobernador Rolando Figueroa , que le permite a la provincia invertir con equidad territorial los recursos que genera Vaca Muerta , cuyo desarrollo acelerado también integra ese plan.

El tuit de Rolando Figueroa sobre el desarrollo que se viene para Piucún Leufú.

"Los recursos de Vaca Muerta transforman la vida de todos los neuquinos. Por eso licitamos las redes de gas y cloacas del barrio Portal de las Rosas, una obra esperada durante años", señaló Figueroa al anunciar la medida, y agregó: "Estamos reparando una deuda histórica con muchas localidades que por años quedaron relegadas respecto al acceso a los servicios y haciendo realidad un desarrollo de la provincia con equidad territorial".

Pucpun Leufú, una localidad que empieza a crecer

Al igual que otras ciudades, pueblos y localidades de la provincia, Picún Leufú asiste a una serie de obras que hasta hace algunos años eran requeridas, pero también impensadas. Hace exactamente una semana, el gobierno provincial había anunciado que destinará un aporte reintegrable de 1.458.479.036 pesos para transformar la infraestructura vial del lugar. La inversión se aplicará a la pavimentación de la avenida Maestro Sosa, entre la Ruta 237 y la avenida Primeros Pobladores.

También por estos días se confirmó que el Corredor del Viento será una realidad. Se ejecutará entre Piedra del Águila y Picún Leufú, con el objetivo de convertir a ese sector en un gran valle productivo y avanzar hacia una extensa superficie bajo riego.

Los detalles de la obra de gas y cloacas

El llamado a licitación, difundido este fin de semana, contempla un presupuesto oficial de $1.537.337.176,17, equivalente a 1.021.316,84 UVIs al 31 de julio de 2026, y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

La recepción de las ofertas está prevista para el 8 de octubre de 2026, a las 11, en la Mesa de Entradas de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), ubicada en Aguado 2130 de la ciudad de Neuquén. La apertura de las ofertas, en tanto, se realizará ese mismo día a las 12 en calle La Rioja 229, piso 12, de la misma ciudad.

Las consultas sobre la documentación correspondiente al pliego licitatorio podrán realizarse a través del correo electrónico [email protected], a partir de este miércoles 9 de setiembre, o descargarse desde el sitio web de Vivienda Neuquén.

Quienes opten por esa modalidad deberán remitir igualmente un correo electrónico a la casilla indicada para quedar incorporados al circuito de notificaciones.

Durante años, esta localidad del interior neuquino vio pasar las oportunidades. Ahora es escenario del desarrollo equitativo y equilibrado de todas las regiones que el gobierno provincial puso en marcha ni bien asumió, en diciembre de 2023.