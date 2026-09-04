La feria se realizará sábado y domingo, de 12 a 24. Habrá food trucks, restaurantes, zonas de fuego, clases de cocina en vivo y música.

Confluencia de Sabores: 90 propuestas gastronómicas y dos días de fiesta en el Parque Jaime de Nevares.

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un nuevo fin de semana a puro sabor. Este sábado y domingo, el Parque Jaime de Nevares será escenario de una nueva edición de Confluencia de Sabores , una feria gastronómica que reunirá unas 90 propuestas, chefs, restaurantes, food trucks y actividades para disfrutar en familia durante toda la jornada.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, destacó que esta edición es el resultado del trabajo que se viene realizando durante todo el año con el sector gastronómico y anticipó una convocatoria aún mayor a la del año pasado.

“Es una edición gastronómica que es el resultado de lo que se hace durante todo el año”, explicó Cayol en LU5 , al referirse a la propuesta que tendrá como escenario al Parque Jaime de Nevares.

La feria contará con 40 food trucks, seis restaurantes instalados en carpas y seis espacios destinados a zonas de fuego, además de las distintas propuestas que se podrán recorrer durante las dos jornadas.

Pero la gastronomía no será la única protagonista. Uno de los principales atractivos serán las masterclass de cocina en vivo, en las que distintos chefs mostrarán al público sus técnicas y formas de preparación utilizando productos regionales.

Ocho chefs por día y cocina en vivo

Las clases comenzarán a las 15 y se extenderán hasta las 19, con ocho chefs por jornada. Cada uno tendrá una hora para desarrollar su propuesta frente al público.

La idea es que quienes se acerquen no solo puedan probar distintos platos, sino también sentarse y observar cómo se realizan diferentes tipos de cocciones y preparaciones. “Realmente vas a poder ir, sentarte y disfrutar de cómo se hacen distintos tipos de cocciones, todo con productos regionales”, señaló Cayol.

Una de las novedades de esta edición estará en la disposición del escenario. A diferencia de años anteriores, cuando se ubicaba en uno de los extremos del predio, esta vez será un escenario 360° ubicado en el centro del parque.

Esto permitirá que las personas puedan observar las masterclass desde distintos sectores del espacio verde, sin necesidad de concentrarse frente a un único punto. “Es un poquito distinto a lo que estábamos habituados antes. Ahora está en el centro del parque, entonces vos podés disfrutar de las masterclass desde todos los puntos”, explicó el funcionario.

Una vez finalizadas las clases de cocina, la propuesta continuará con bandas en vivo, para que quienes quieran pasar varias horas en el lugar puedan hacerlo con música y actividades durante la tarde y la noche.

De 12 a 24, durante todo el fin de semana

La feria abrirá sus puertas sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta las 24. La propuesta está pensada para que el público pueda llegar al mediodía, recorrer los diferentes espacios gastronómicos, almorzar, disfrutar de las clases de cocina y quedarse durante la tarde y la noche con los espectáculos musicales.

Según explicó Cayol, el objetivo es que el Parque Jaime de Nevares se convierta durante esas dos jornadas en un espacio para disfrutar en familia y pasar el día.

La expectativa es alta. Durante la edición del año pasado, unas 70 mil personas pasaron por la feria y desde el municipio esperan superar esa cifra este año.

“Estamos todos preparados y listos para esto, que creemos que va a ser fantástico”, afirmó Cayol.

Una feria que se construye durante todo el año

Las propuestas que llegan a Confluencia de Sabores no son seleccionadas únicamente para este evento. Según explicó el secretario de Turismo, la feria forma parte de un trabajo que el municipio desarrolla durante todo el año junto a emprendedores, chefs y representantes del sector gastronómico.

Las distintas semanas temáticas que se realizan a lo largo del año funcionan también como una manera de incorporar nuevos participantes.

Por ejemplo, quienes participan de la Semana de la Repostería pueden luego formar parte de otras propuestas gastronómicas. Lo mismo ocurre con los chefs que participan de Sabores de Invierno: los ganadores de esas actividades tendrán ahora la posibilidad de realizar una masterclass en vivo durante Confluencia de Sabores.

“De alguna manera vamos incorporando a todos aquellos que fueron participando durante el año, en las distintas semanas temáticas, en todo lo que es Confluencia de Sabores”, explicó Cayol.

El funcionario remarcó que quienes forman parte del sector gastronómico pueden participar de las distintas iniciativas y que el municipio mantiene un trabajo conjunto con la Asociación Hotelera y Gastronómica.

Baños y seguridad para los vecinos

La organización también contempló uno de los reclamos que habían planteado vecinos de la zona en ediciones anteriores: el uso de los espacios cercanos a las viviendas y la instalación de baños.

Para esta edición se dispusieron 30 baños, distribuidos en tres sectores del predio. Además, habrá un vallado que permitirá separar el área destinada al evento del sector correspondiente a los vecinos, con el objetivo de ordenar la circulación y evitar inconvenientes.

Desde el municipio aseguraron que el operativo está preparado para recibir a una gran cantidad de visitantes y que el público podrá acercarse con tranquilidad.

Con una amplia oferta gastronómica, clases de cocina, productos regionales, música y actividades durante todo el día, Confluencia de Sabores buscará repetir y superar la convocatoria del año pasado.

La cita será este sábado y domingo, de 12 a 24, en el Parque Jaime de Nevares, con una propuesta pensada para comer, aprender, escuchar música y disfrutar de una jornada completa al aire libre.