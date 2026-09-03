La alianza estratégica de las universidades patagónicas para resistir el desfinanciamiento

Acordaron una red para fortalecer sus proyectos académicos, científicos y territoriales. Les permitiría ganar músculo político para negociar en mejores condiciones frente a las casas de estudio más importantes del país.

Las universidades públicas patagónicas buscaron dar esta semana en Bariloche una señal de inequívoca firmeza respecto de la importancia de la formación académica de calidad en el sur del país en medio de la zozobra por el desfinanciamiento por parte del gobierno nacional.

Fue a través del relanzamiento de la Red de Universidades Patagónicas (RUPa) , una alianza estratégica e interinstitucional de las nueve casas de altos estudios públicas de la región en uno de los momentos más graves por los que atraviesan.

Al cabo de un proceso de gestación iniciado en 2023, la red firmó su acta de constitución formal en febrero de 2025 en Ushuaia. Y el relanzamiento operativo se concretó en Bariloche, en el marco del II Congreso Nacional de Innovación Universitaria y del 96° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organizados por la UNRN y el CIN.

Seguramente uno de los hitos de RUPa es el lanzamiento oficial del Portal Institucional de la plataforma digital centralizada diseñada para integrar los proyectos de investigación, la oferta académica de posgrado, los repositorios científicos y la agenda de desarrollo territorial del ecosistema universitario patagónico.

Qué se proponen las universidades de la región

Los ejes estratégicos acordados por las instituciones se estructuran en media docena de prioridades:

Fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación tecnológica. Promoción de programas doctorales y de maestría interinstitucionales, optimización de equipamiento científico de alta complejidad y proyectos orientados a la soberanía marítima y recursos estratégicos (energía, hidrocarburos, biodiversidad).

Gestión institucional y sostenibilidad regional. Generación de economías de escala y complementariedad operativa entre las casas de estudio frente al ajuste presupuestario del Tesoro Nacional.

Innovación educativa y tecnológica. Articulación de los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), flexibilización curricular, créditos académicos transferibles y plataformas de educación a distancia compartidas.

Visibilidad y articulación territorial. Unificación del canal institucional de diálogo con las gobernaciones del Tratado de la Patagonia y municipios.

Bienestar, salud, género y equidad. Redes transversales de acompañamiento estudiantil, becas regionalizadas y políticas de equidad de género.

Articulación territorial, Derechos Humanos y soberanía. Posicionamiento científico-académico sobre el Atlántico Sur, la Antártida y los derechos soberanos de la regiónn.

Señales políticas

En un contexto macroeconómico caracterizado por el congelamiento del presupuesto universitario, desfinanciamiento y la severa pérdida salarial docente, la consolidación de la RUPa no parece constituir un mero acto protocolar, sino un mecanismo de supervivencia institucional y optimización de recursos escasos.

La iniciativa les permitirá a las universidades patagónicas compartir infraestructura crítica de laboratorio e investigación sin duplicar costos. También unificar posicionamientos en el plenario del CIN y ante los órganos del Poder Ejecutivo Nacional. Y negociar en bloque con los ejecutivos provinciales de la región patagónica para obtener financiamientos complementarios destinados a investigación aplicada.

Las integrantes de RUPa son: la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Chubut, Instituto Universitario Patagónico de las Artes.

El rasgo que sobresale en los perfiles político-partidarios de las autoridades de cada una de las universidades es el peronismo, la izquierda y sectores vinculados a los nucleamientos políticos cercanos al gobernador chubutense Ignacio Torres y al de Alberto Weretilneck, en Río Negro.

La Red de Universidades Patagónicas representa de manera directa a un universo aproximado de más de 115.000 estudiantes, convirtiéndose en la trama de educación superior más extendida de la región austral argentina.