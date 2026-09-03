Confirman la causa de muerte del petrolero encontrado muerto en su departamento del centro

El informe de la autopsia arrojó resultados sobre las causales de muerte que mantienen el estado de conmoción en Neuquén. La Policía informó que identificaron a un sospechoso.

La investigación por la muerte de Alejandro Vallejos continúa con todas las hipótesis abiertas.

La investigación por la muerte del petrolero Alejandro Vallejos, de 56 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su departamento en el centro de la ciudad continúa en proceso. Los resultados de la autopsia arrojaron nueva información sobre las causales que pueden conducir a saber qué sucedió con el hombre.

Según la información incorporada a la causa por muerte dudosa, Vallejos fue hallado por una empleada doméstica cerca de las 10 del martes. Vallejos estaba tendido sobre una cama de su departamento ubicado en la diagonal 25 de mayo al 270 de la ciudad de Neuquén. La puerta de entrada no estaba forzada.

El hombre se desempeñaba como empleado de una empresa que presta servicios petroleros y trascendió que sus colegas ya habían notado la ausencia laboral sin justificación ni comunicación, lo cual llamó la atención e intentaron comunicarse infructuosamente. En tanto, se supo que es oriundo de Mendoza , que hacía algunos años había elegido Neuquén para vivir donde residía solo.

Maria Isabel Sanchez

Qué dijo la autopsia sobre el petrolero muerto en el centro

Como parte de la investigación, la fiscal Guadalupe Inaudi pidió la realización de una autopsia médico forense.

De acuerdo a la información de la Fiscalía de Homicidios, el informe preliminar indicó como causa de muerte una congestión cardiopulmonar, aunque resta establecer la etiología mediante estudios complementarios, entre ellos los análisis toxicológicos y anatomopatológicos.

Cabe destacar que su objetivo es determinar la causa y el mecanismo de la muerte, así como las circunstancias que la rodearon. Estos análisis pueden derivar directamente en el descubrimiento de un crimen, revelando homicidios que a simple vista parecían muertes naturales, suicidios o accidentes.

Por este motivo, la investigación continúa en curso con todas las hipótesis abiertas bajo la dirección de la fiscal Inaudi, mientras se aguardan los resultados de las muestras tomadas para los estudios complementarios.

Un golpe en el ojo y un sospechoso

Además, la autopsia también detectó lesiones en el lado izquierdo del rostro. Este dato, de que la víctima presentaba golpes y laceraciones había sido informado por la División Homicidios de la Policía que interviene junto a Criminalística y Medicina Forense. A la luz de la autopsia se determinó que no estarían relacionadas con la causa de muerte.

Otro dato que llamó la atención es que la puerta de acceso al departamento no estaba forzada cuando fue encontrado el cuerpo, tal como lo informó el comisario. En correlación, los vecinos manifestaron no haber escuchado gritos, detonaciones o ruidos que permitieran advertir que se estaba produciendo algún hecho violento.

Este miércoles, el comisario mayor, jefe de la Dirección de Delitos de la Policía del Neuquén, Sergio Llaytuqueo confirmó que tienen un “norte investigativo”. Luego del momento de ser hallado, el cuerpo llevaba aproximadamente 10 horas sin vida explicó que encontraron a una persona sospechosa.

Maria Isabel Sanchez

Indicó que se trata de “un hombre al que se lo observa entrar y salir del edificio a la hora aproximada en que se registró la muerte, son datos que nos ofrece la autopsia preliminar".

Asimismo, explicó que reconstruyeron los últimos pasos de la persona cuando fue vista con vida y resaltó que el sospechoso “ya había ido anteriormente al domicilio”.

Consultado sobre una posible venta de un vehiculo, detalló que "tenemos conocimiento de una operatoria comercial de hace una semana, pero también tenemos conocimiento que lo había hecho rápidamente y había invertido lo producido".

"Avanzamos bastante en la investigación"

Por su parte, Juan Barroso, Jefe de Seguridad Personal indicó a Noticias 7 este jueves por la mañana que la causa continúa muerte dudosa: "El cuerpo presentaba varias lesiones pero hay que dejar en claro que no tenían entidad suficiente para provocarle la muerte entonces hay que hacer otros estudios que sea fehacientemente la causal del deceso".

Además, que continuaban las tareas en la vivienda de la víctima: "Es todo materia de investigación, avanzamos con trabajo de campo, de cámaras y en este momento estamos haciendo otras diligencias donde se produce este evento".

En este sentido, agregó que está todo en proceso de análisis: "Avanzamos bastante, los familiares han tenido comunicación con Fiscalía de Homicidios y están al tanto de las tareas que se están realizando respecto al esclarecimiento de este hecho".