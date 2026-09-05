Aseguran que hay 7 habilidades laborales que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

La IA avanza sobre cada vez más tareas, pero hay competencias humanas que siguen siendo clave para el mercado laboral.

La inteligencia artificial (IA) está transformando de manera acelerada el mundo del trabajo mediante la automatización de tareas, la agilización de procesos y la incorporación de nuevas herramientas. Sin embargo, un análisis de la consultora Randstad identificó siete habilidades eminentemente humanas que requieren criterio, comprensión del contexto, inteligencia emocional e interacción con otras personas.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señaló que el desafío frente a la transformación tecnológica no consiste únicamente en aprender a utilizar nuevas herramientas, sino también en fortalecer las capacidades que permiten aportar un valor que la tecnología no puede replicar.

“La digitalización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y las habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el mercado laboral”, sostuvo Avila.

Las siete habilidades que la IA no podrá reemplazar

1. Pensamiento crítico

La IA puede procesar grandes volúmenes de información y generar respuestas en pocos segundos, pero evaluar la calidad de esos resultados continúa requiriendo criterio humano.

El pensamiento crítico permite cuestionar la información disponible, contrastar fuentes, detectar inconsistencias, interpretar el contexto y determinar cuándo una respuesta generada por IA es válida o necesita ser revisada.

2. Empatía e inteligencia emocional

Comprender las emociones y necesidades de otras personas y responder de manera adecuada es especialmente importante en trabajos que implican la gestión de equipos o la interacción con clientes, socios y proveedores.

La empatía permite construir vínculos de confianza, afrontar situaciones interpersonales y comprender diferentes perspectivas y contextos, aspectos que mantienen un fuerte componente humano.

3. Creatividad

Las herramientas de IA pueden generar textos, imágenes, ideas y distintas alternativas a partir de grandes cantidades de información. Sin embargo, la creatividad también supone formular preguntas nuevas, conectar conocimientos de diferentes áreas y encontrar soluciones originales ante problemas que no tienen una respuesta predeterminada.

Para Randstad, la capacidad de explorar nuevas perspectivas y plantear caminos alternativos continuará siendo un elemento central para la innovación dentro de las organizaciones.

4. Comunicación

Transmitir ideas con claridad, escuchar activamente, adaptar los mensajes a distintos interlocutores y alcanzar acuerdos son competencias centrales en cualquier organización.

En un contexto de creciente automatización, la capacidad de conectar personas, facilitar conversaciones y transformar información compleja en conceptos claros adquiere un valor diferencial.

5. Adaptabilidad

Las herramientas y procesos laborales evolucionan de manera constante, al mismo tiempo que cambia el contexto en el que se desarrollan las organizaciones.

Frente a escenarios de incertidumbre, la capacidad de adaptarse, incorporar nuevas formas de trabajo y aprender sobre la marcha se convierte en un factor clave para mantener la empleabilidad. Los profesionales abiertos al aprendizaje cuentan con mayores recursos para afrontar los cambios.

6. Colaboración

La incorporación de inteligencia artificial no elimina la necesidad de trabajar con otras personas. Por el contrario, las organizaciones tienen estructuras cada vez más interdependientes, con equipos diversos, distribuidos y con diferentes conocimientos.

En ese escenario, las empresas necesitan integrar personas, tecnología y saberes para alcanzar sus objetivos. Colaborar, negociar, compartir conocimientos, construir consensos y tender puentes entre distintos equipos son habilidades fundamentales.

7. Aprendizaje continuo

La velocidad con la que evolucionan los conocimientos, las herramientas y las metodologías de trabajo convirtió al aprendizaje permanente en una ventaja para los trabajadores.

No se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino también de desarrollar la curiosidad y la disposición para actualizar conocimientos y adquirir nuevas competencias. La transformación del mercado laboral está reduciendo cada vez más el tiempo de vigencia de determinados conocimientos y habilidades.

El desafío de trabajar junto a la IA

Desde Randstad sostienen que el desarrollo de habilidades humanas debe combinarse con las competencias digitales para responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

“El desarrollo de habilidades humanas, en combinación con las competencias digitales, será cada vez más importante, tanto para impulsar el upskilling y la empleabilidad de las personas, como para desarrollar el talento que la transformación de las organizaciones requiere”, explicó Avila.

En ese sentido, la consultora remarcó que la capacidad de aprender, adaptarse y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo será cada vez más determinante para el desarrollo profesional y para sostener la empleabilidad a futuro.