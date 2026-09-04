La ONU aprobó un nuevo mapa mundial que tendrá el verdadero tamaño de uno de los continentes

La Asamblea General respaldó una propuesta para reemplazar la proyección de Mercator por otra que representa mejor las dimensiones reales de los continentes.

El tamaño del continente de África es el debate por el que cambiará el mapa mundial.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes una resolución impulsada por países africanos para modificar la representación del mapa mundial. La iniciativa, denominada “Corregir el mapa”, busca mostrar con mayor precisión el tamaño real de los continentes, especialmente el de África.

La propuesta fue patrocinada por Togo y contó con el respaldo de los 54 Estados miembros de la Unión Africana (UA) . El objetivo es promover el uso de una representación cartográfica que reduzca las distorsiones de tamaño presentes en los mapas basados en la proyección de Mercator.

La proyección de Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo europeo Gerardus Mercator. Aunque continúa siendo ampliamente utilizada en navegación porque permite mantener rumbos constantes, genera importantes distorsiones cuando se utiliza para representar el mundo completo.

En esa representación, los territorios ubicados lejos del ecuador aparecen considerablemente más grandes de lo que son en realidad. Groenlandia, por ejemplo, puede parecer similar en tamaño a África, mientras que en superficie el continente africano es aproximadamente 14 veces mayor.

A su vez, Groenlandia tiene una superficie cercana a la de la República Democrática del Congo, una diferencia que no resulta evidente en los mapas tradicionales.

La nueva proyección

Para reducir estas distorsiones, un grupo de cartógrafos desarrolló en 2018 una representación denominada proyección de la Tierra Igual, diseñada para conservar de manera más precisa las proporciones de superficie de las distintas regiones del planeta.

En febrero de este año, los 54 países de la Unión Africana adoptaron esta representación y sostuvieron que permite reflejar con mayor precisión el tamaño de los continentes, en particular el de África.

Antes de la votación, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, defendió la iniciativa con una frase que sintetizó el planteo de los países africanos: “Un mundo justo comienza con un mapa justo”.

Cómo fue la votación en la ONU

La resolución obtuvo un respaldo casi unánime en la Asamblea General. 164 representantes votaron a favor, mientras que Estados Unidos fue el único país que se pronunció en contra.

Argentina estuvo entre los países que acompañaron la iniciativa. En tanto, seis países se abstuvieron: Georgia, Lituania, Serbia, Estonia, Ucrania y Moldavia.

La resolución de la ONU no tiene carácter vinculante, por lo que no obliga a los países ni a las instituciones a reemplazar de inmediato sus mapas. Sin embargo, el respaldo internacional podría impulsar cambios en las representaciones cartográficas utilizadas por organismos e instituciones de distintos países.