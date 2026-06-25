Con un ojo en el eje Milei-Trump, Argentina lleva el reclamo por Malvinas a la ONU

El canciller Pablo Quirno encabeza la delegación en Nueva York para defender la soberanía ante el Comité de Descolonización. La trastienda política detrás de un apoyo clave.

Argentina volverá con su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ante la ONU.

Argentina llevará una vez más su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas , donde presentará su histórica posición sobre la disputa territorial con el Reino Unido .

La delegación nacional llegará con expectativas favorables debido al respaldo que recibiría un nuevo proyecto de resolución que insta a ambas partes a retomar las negociaciones diplomáticas.

La exposición estará encabezada por el canciller Pablo Quirno , quien defenderá la postura argentina en una audiencia prevista para este martes. El Gobierno considera que el acompañamiento internacional reafirma el consenso construido durante décadas en torno a la necesidad de resolver el diferendo mediante el diálogo.

El nuevo reclamo argentino ante el Comité de Descolonización

El canciller Pablo Quirno expondrá ante el Comité Especial de Descolonización, organismo de las Naciones Unidas encargado de analizar situaciones vinculadas con territorios cuya soberanía permanece en discusión.

La presentación argentina buscará reiterar la posición histórica del país, que sostiene que el conflicto con el Reino Unido solo puede resolverse mediante negociaciones bilaterales impulsadas por los mecanismos previstos en el derecho internacional.

malvinas La posición de Argentina sostiene que la disputa con el Reino Unido debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas impulsadas por las Naciones Unidas.

La expectativa oficial es que el proyecto de resolución impulsado durante las gestiones diplomáticas obtenga nuevamente un amplio respaldo entre los integrantes del comité.

Entre los países que integrarían ese apoyo figuran Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, además de otros miembros del organismo que tradicionalmente acompañan los planteos argentinos sobre la cuestión Malvinas.

Antes de la audiencia, Quirno participó de distintas actividades oficiales en la ciudad de Nueva York, donde expresó su confianza respecto del resultado que podría obtener la presentación argentina.

El respaldo histórico de la ONU y la posición del Reino Unido

La discusión sobre las Islas Malvinas forma parte de la agenda de las Naciones Unidas desde hace varias décadas.

En 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó la primera resolución que reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a iniciar negociaciones para encontrar una solución pacífica.

Con el paso de los años, distintas resoluciones mantuvieron ese criterio y reiteraron el llamado al diálogo diplomático.

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Desde fines de la década de 1980, el Comité Especial de Descolonización incorporó el tratamiento periódico del caso, donde año tras año vuelve a debatirse la situación del archipiélago.

La posición británica, en cambio, continúa apoyándose en el principio de libre determinación de los habitantes de las islas.

Argentina rechaza esa interpretación y sostiene que el caso corresponde a un proceso de descolonización pendiente, por lo que considera que el principio aplicable es el de la negociación entre los dos Estados involucrados.

Ese criterio constituye uno de los principales ejes jurídicos que la diplomacia argentina presenta en cada intervención ante los organismos internacionales.

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La estrategia diplomática y las expectativas del Gobierno

Además de la exposición de Pablo Quirno, la delegación argentina prevé otras intervenciones durante la audiencia del comité.

Entre ellas se encuentran las presentaciones de Paula Vernet y Guillermo Clifton, quienes expondrán distintos argumentos vinculados con la historia y los fundamentos jurídicos del reclamo argentino.

En ese marco, el Gobierno también observa con expectativa la relación política entre el presidente Javier Milei y el mandatario estadounidense Donald Trump, al considerar que ese vínculo podría generar un escenario favorable para el reclamo argentino en futuras instancias diplomáticas.