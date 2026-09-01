Periodismo e Inteligencia Artificial: Adepa se sumó a histórica alianza global

La organización periodística se integró a la coalición SPUR para establecer estándares técnicos y defender los derechos de autor de las redacciones argentinas.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( ADEPA ) anuncia su incorporación a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), una alianza internacional de medios y organizaciones de la industria que trabaja en el desarrollo de estándares y herramientas para que los editores puedan controlar, medir y gestionar el uso de sus contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial .

La coalición tuvo además una i mportante expansión internacional , con la incorporación de organizaciones y medios de distintos mercados, entre ellos CMA Media, WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks, entre otros.

La adhesión de ADEPA permite sumar la perspectiva de los medios argentinos a una iniciativa de alcance global, en un momento en que la inteligencia artificial está transformando la producción, distribución y consumo de información y plantea nuevos desafíos para la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica del periodismo.

Uno de los principales objetivos de SPUR es desarrollar estándares técnicos y marcos de trabajo que permitan conocer cuándo y cómo los sistemas de IA utilizan contenidos periodísticos, facilitando así mecanismos de atribución, control y eventual licenciamiento. La coalición publicó en junio su Content Telemetry Standard, concebido para brindar a los editores información sobre el uso que los sistemas de IA hacen de sus contenidos y establecer un lenguaje común para su medición y reporte.

Entre las principales líneas de trabajo de SPUR se encuentran también la identificación de herramientas necesarias para proteger la propiedad intelectual, la reducción de las barreras técnicas para el licenciamiento y el desarrollo de canales que permitan un uso de contenidos periodísticos transparente, trazable y basado en derechos. La coalición mantiene además un diálogo con empresas tecnológicas y otros actores del ecosistema para contribuir al desarrollo de estándares aplicables a escala internacional.

“La adhesión a SPUR nos permitirá acceder a herramientas y marcos de trabajo clave para mejorar la trazabilidad de los contenidos y promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados para toda la industria. Para los medios argentinos, formar parte de este espacio significa también participar de una conversación global que será determinante para el futuro de la producción y la distribución de información periodística”, destacó Martín Etchevers, presidente de ADEPA.

Un beneficio para los medios de todo el país

Para ADEPA, la incorporación a SPUR representa una oportunidad para acercar a sus asociados —medios de comunicación de todo el país— conocimiento, herramientas y experiencias internacionales para afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial. La participación permitirá, además, que la realidad y las necesidades de los medios argentinos estén representadas en el desarrollo de estándares internacionales que pueden incidir en la forma en que los contenidos periodísticos son utilizados por las plataformas de IA.

“La incorporación a SPUR nos permite que los beneficios de esta participación internacional lleguen a nuestros asociados. ADEPA representa a medios de distintas escalas y regiones del país, y queremos que todos puedan contar con mejores herramientas para proteger el valor de los contenidos que producen”, agregó Etchevers.

La iniciativa se suma a la agenda que ADEPA viene desarrollando en materia de inteligencia artificial, propiedad intelectual y sostenibilidad de los medios, y a su trabajo para promover mecanismos que reconozcan el valor de los contenidos periodísticos y generen condiciones más equilibradas en la relación entre los medios y las grandes plataformas tecnológicas.

Con su incorporación, ADEPA suma la voz de los medios argentinos a una coalición que busca construir reglas, estándares e infraestructura para una relación más transparente y sostenible entre los productores de periodismo y las plataformas de inteligencia artificial.