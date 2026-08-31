El Banco Nación ya refinanció deuda a 89.600 clientes por $476.300 millones

La entidad bancaria destacó que cuenta con planes para que clientes de otros bancos trasladen su deuda y armar sus planes de pago.

El Banco Nación le refinanció deudas a 89.600 clientes por u n total de $476.300 millones e n el marco de un plan anunciado oportunamente, informó la entidad a través de un comunicado.

La entidad precisó que de ese total, 64.249 transacciones corresponden a usuarios en mora, por $ 322.600 millones; 36.424 a refinanciaciones de tarjetas de crédito en premora, por $ 129.600 millones; y 1.832 a premora, por $24.100 millones, en tanto que el ticket promedio fue de $4,6 millones.

El dato se conoce luego de que recrudeciera la polémica entre el Gobierno y la oposición en torno al incremento de morosidad de créditos a las familias.

La entidad recordó que el mes pasado lanzó un programa para refinanciar deudas de clientes de otros bancos a condición de que las personas abran una cuenta en la entidad,

El plan permite reunir obligaciones mantenidas en el Banco Nación y en otras entidades financieras por hasta $100 millones y 120 meses, bajo modalidad UVA, con tasas del 12% o 14% TNA, según la situación de la deuda.

Otro programa del BNA es la Unificación de deudas en el Banco Nación, destinado a clientes con cuotas vencidas e impagas en el propio banco. Permite financiar hasta el 100% de la deuda consolidada, por hasta $ 100 millones y 120 meses, en UVA y con una TNA del 10%.

Por otro lado, existe la línea de Regularización de deudas en situación irregular, para obligaciones de consumo clasificadas en situación 3, 4 o 5, con un plazo de hasta 120 meses y tasas del 12% o 14% TNA, según el vínculo del cliente con el Banco.

Para resolver deudas con tarjetas

Refinanciación de tarjetas de crédito: Los clientes con hasta 90 días de atraso pueden refinanciar saldos de hasta $ 10 millones, en un plazo de hasta 60 meses y con una TNA del 35%. Para atrasos superiores a 90 días existen alternativas de hasta 96 meses.

La entidad indicó que cuenta con una modalidad 100% digital y autogestiva para la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Nuevo sistema de cobro

En tanto, el Banco Central puso en marcha este lunes el nuevo esquema de Cobro con Transferencia (CCT) para el sistema financiero ampliado. El sistema permite al banco debitar las cuotas de un préstamo en una cuenta que le indique su cliente.

Banco Central de la República Argentina.

Esa cuenta puede estar abierta en otro banco o una billetera virtual y allí es donde el otorgante del crédito debe hacer el desembolso. Se podrán cursar solo planes de pago de cuotas fijas iguales y consecutivas, mientras que el importe no puede superar al 30% del ingreso de la persona.

Fuentes bancarias señalaron que las entidades financieras le van a dar poco uso. Van a seguir prefiriendo pedir a las personas que les permitan debitar las cuotas en cuentas abiertas en la propia entidad de modo automático.