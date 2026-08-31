¿Broma de mal gusto?: un riñón de animal en el aeropuerto terminó con un embargo de $8 millones

El inédito episodio involucró a personal especializado en explosivos, y a un hombre que había bajado de una camioneta siete horas previo al hallazgo.

Días atrás, el inédito hallazgo de una caja en Aeroparque se llevó todas las miradas. Una caja conservadora, de las utilizadas para transportar medicamentos, fue abandonada en el sector de Arribos Nacionales y generó la preocupación de que se trate de un explosivo.

La historia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando taxistas advirtieron la presencia de la conservadora en un cantero del aeropuerto . Sobre la tapa, escrito con marcador negro y en letras mayúsculas, se leía: " Migraciones (secuestro). B.A., abogada ¿‘respetable’? de Bariloche" . Alrededor, una cinta advertía "Frágil".

Frente a la posibilidad de que se trate de un explosivo, las autoridades convocaron a agentes del Grupo de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), bomberos y personal sanitario.

Una vez descartada la presencia de una bomba, abrieron la caja y se encontraron con una víscera colocada sobre hielo. En un primer momento se desconocía si pertenecía a una persona, lo que motivo a la consulta del INCUCAI. Finalmente, los peritos determinaron que era un riñón de origen animal.

¿Cómo llegó un hígado animal a una caja en Aeroparque?

A partir de la reconstrucción de los hechos, se pudo dar con un hombre que había bajado de una camioneta Fiat Fiorino, unas siete horas previo al hallazgo. Las cámaras de seguridad permitieron mostrar el momento en que un hombre, identificado como Pablo Daniel Fagni, grabó un video de la caja y lo que había en su interior.

Fagni, comerciante de 46 años, aseguró haber preparado la escena como parte de una broma, indicó Infobae. El supuesto chiste de la caja habría sido para una amiga de él que había viajado a República Dominicana.

Según su declaración ante la Justicia, habían hablado previamente sobre la cantidad de alcohol que la mujer habría consumido durante sus vacaciones y que necesitaba un hígado nuevo.

Una broma que terminó con un embargo de $8 millones

Según declaró el hombre involucrado, horas antes de la broma fue a un supermercado y compró un riñón animal porque, según explicó, era el órgano que más se parecía a un hígado por su color. Luego lo colocó sobre hielo dentro de una conservadora utilizada para mantener la cadena de frío y lo llevó hasta Aeroparque.

Diez días después, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Fagni por intimidación pública, trabó un embargo de 8 millones de pesos sobre sus bienes y ordenó su libertad, por lo que continuará sometido al proceso sin prisión preventiva.

El hombre declaró que se trató de una "broma que terminó mal", y aseguró que eligió Aeroparque porque le quedaba de paso hacia su trabajo en Olivos y quería grabar el video dentro de una terminal aérea para darle credibilidad a la escena. Asimismo, aseguró que su vínculo con la mujer era sano y afectuoso y que no volvió a comunicarse con ella tras del episodio para no perjudicar su actividad profesional.

La grabación que realizó el hombre fue puesta en manos de los jueces por la amiga del acusado. "Hola, Pitufina. Como verás, estoy en el aeropuerto y otra vez te enganché con una mentira", comenzó.

El juez consideró que Fagni planificó la escena durante semanas y eligió deliberadamente un espacio público especialmente sensible. De esta forma, decidió procesarlo por intimidación pública, delito que contempla una pena de dos a seis años de prisión, pero no quedó preso.

El juez tuvo en cuenta que reconoció el hecho, colaboró con la investigación, no registra antecedentes condenatorios y posee un domicilio constatado.

Días atrás, el juez procesó a Fagni por intimidación pública, trabó un embargo de 8 millones de pesos sobre sus bienes y ordenó su libertad, por lo que continuará sometido al proceso sin prisión preventiva.