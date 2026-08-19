Alerta en Aeroparque: desalojaron a los pasajeros por un paquete sospechoso

Este miércoles, la PSA activó un protocolo de emergencia por la presencia de un paquete sospechoso en Aeroparque .

El procedimiento se llevó a cabo ante la alerta por un equipaje olvidado en la terminal aérea en la ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades decidieron desalojar a los pasajeros y se dispuso un operativo por un paquete sospechoso, con intervención del personal especializado en explosivos de la fuerza federal.

Además del desalojo del hall del aeropuerto de Palermo la PSA dispuso también, de manera preventiva, el retiro de personas en las áreas aledañas del aeropuerto, como la zona gastronómica, mientras avanza con el operativo.

Falsa alarma en Aeroparque: se levantó el operativo por un paquete sospechoso

Luego de un arduo operativo, se confirmó que el paquete dio negativo a bomba. De igual manera, el protocolo debe realizarse por seguridad aunque genere algunas demoras no significativas.

El incidente, que se prolongó por más de media hora, no afectó el desarrollo general del cronograma de arribos y partidas establecido para este miércoles 19.

"Es muy probable y pasa a menudo que alguien se olvide una mochila, un bolso y comienzan a darse cuenta que nadie lo recoge, entonces le avisan al personal de la línea aérea, a PSA y se empieza a abrir el lugar por si fuera un elemento explosivo", explicó a TN el periodista Norberto Dupesso.

Como protocolo, además, en el caso de que, eventualmente, una valija se suba a un avión pero no lo haga el pasajero correspondiente, el equipaje en cuestión se retira de la aeronave para su análisis, de manera preventiva, para confirmar o descartar que se trate de un explosivo.

Antecedentes

A fines de junio, un vuelo de Aerolíneas Argentinas había despegado desde Aeroparque con rumbo a Corrientes, cuando minutos después llamados anónimos advertían la presencia de un explosivo.

La frase que desencadenó el operativo fue directa: "En el vuelo en el que va a viajar mi mamá, me dijeron que tiene una bomba".

El primer llamado no especificó el vuelo. El segundo fue más preciso: "En el vuelo que viene de Buenos Aires a Corrientes". Con esa información, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria.