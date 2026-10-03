Efecto León XIV: dormir una noche en Luján ya cuesta $14 millones

A cuarenta días de la llegada del Papa, la ciudad bonaerense vive un colapso habitacional. Las búsquedas en Booking subieron 1.803%.

La visita del papa León XIV a la Basílica de Luján el 11 de noviembre ya convirtió a esa ciudad bonaerense de 95.000 habitantes en uno de los mercados de alojamiento más demandados del país. Los hoteles del casco urbano están completamente agotados. Las 1.800 plazas hoteleras disponibles en toda la ciudad fueron reservadas en cuestión de días tras la confirmación de la visita.

Y en las plataformas de alquiler temporario , las propiedades cercanas a la Basílica alcanzaron precios que reflejan la escala del evento: dormir en una casa para cuatro personas la noche del 10 de noviembre puede costar más de 14 millones de pesos, según las publicaciones relevadas. Otra propiedad similar, a trece cuadras de la plaza donde se realizará la misa, se ofrece por 11 millones de pesos. Hasta un jardín para instalar una carpa tiene precio: 366.000 pesos por noche.

Los nombres de las propiedades en las plataformas cuentan la historia por sí solos: "Descanso León", "Luján ciudad de la fe", "Departamento al lado de la Basílica", "Descanso del Peregrino" o "Habitación papal" son algunos de los títulos que aparecen en los listados. La demanda empuja los precios hacia arriba en toda la región: las búsquedas de alojamiento en General Rodríguez, Pilar y otras localidades cercanas también registraron aumentos significativos. Las búsquedas en Booking.com en Luján se dispararon 1.803% tras confirmarse la visita del pontífice.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, puso en perspectiva el desafío logístico: se esperan entre 1 y 2 millones de personas para la jornada del 11 de noviembre. "El año pasado, que fue una peregrinación histórica respecto de la convocatoria, hubo dos millones de personas", señaló el jefe comunal.

La diferencia con la peregrinación tradicional es clave: mientras en las jornadas habituales los fieles llegan y se van, para la misa papal se espera que miles permanezcan en la ciudad durante varias horas, lo que multiplica la presión sobre la infraestructura disponible.

León XIV en Luján: cómo se organiza el alojamiento alternativo y la logística

El Municipio de Luján convocó a instituciones, organizaciones y particulares a ofrecer alojamiento y servicios durante la visita. La convocatoria apunta a reunir propuestas de alojamiento, estacionamiento, sanitarios y otras prestaciones.

Centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales y particulares con casas, quintas o departamentos disponibles pueden registrarse en servicios.lujan.gob.ar. El municipio verifica la identidad de los oferentes, pero el precio final queda sujeto al acuerdo entre las partes.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada. Foto: El País.

Para la organización del espacio público, la plaza Belgrano, frente a la Basílica, y todo el camino previsto para el recorrido de León XIV en el Papamóvil tendrán "patios" vallados para ordenar a las cientos de miles de personas que se concentrarán en la ciudad. El operativo de seguridad se coordina con el comando unificado nacional y provincial.

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay, realizará actividades en Buenos Aires y Córdoba, y cerrará su visita de cuatro días con la misa en Luján el 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú. Para la ciudad mariana, que en su historia reciente no registra un acontecimiento de esta magnitud, la cuenta regresiva ya está corriendo: faltan menos de cuarenta días para que por segunda vez en la historia un Papa visite la Basílica de Nuestra Señora de Luján.