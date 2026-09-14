Confirmaron feriado por la visita del Papa León XIV: cuándo será y a quiénes alcanzará

Aunque su itinerario en Argentina todavía no está cerrado, se conocieron algunos lugares que formarían parte de su agenda. Las fechas que ya confirmaron.

El vocero presidencial, Adrián Ravier y el canciller Pablo Quirno dieron detalles acerca de la histórica visita.

Hay gran expectativa por lo que será la visita del Papa León XIV a la Argentina. Las fechas de su estadía ya están confirmadas, y en las últimas horas se conoció la decisión de decretar feriado.

El pontífice ratificó su visita al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, y tendría como punto de partida la Nunciatura de Buenos Aires, donde se instalaría durante su estadía en el país. Desde allí se organizarían los distintos traslados y actividades que realizará durante su visita.

Jorge Eduardo Scheinig , arzobispo de Mercedes-Luján, indicó que el Papa estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en esa sede.

También están en análisis encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.

Decretaron feriado por la visita del Papa León XIV

Ya en la cuenta regresiva de la importante visita del Papa al país, y tras confirmarse cómo será su agenda, en las últimas horas la Provincia confirmó un nuevo feriado, una medida que modificará la actividad habitual en parte del territorio bonaerense.

La provincia de Buenos Aires sumará un nuevo feriado en noviembre de este año debido a la histórica visita del Papa León XIV al país. Pero el gobierno solicitó a Nación que el 11 de noviembre sea feriado en todo el país.

De acuerdo con el calendario, el miércoles 11 de noviembre será una jornada de descanso a nivel provincial, con una modificación especial para esa fecha.

El feriado del 1 de mayo tiene un esquema de pago especial para quienes deben trabajar.

El miércoles 11 de septiembre será feriado por la visita del papa León XIV a Buenos Aires. La medida apunta a facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que participarán de la celebración en la plaza Belgrano, ubicada frente a la basílica.

La agenda del Papa León XIV en Argentina

El cronograma preliminar contempla 17 actividades durante los días que el Papa permanecerá en el país.

Claypole, Palermo y la Catedral

El lunes 9 de noviembre, León XIV viajará a Claypole para visitar el Cottolengo Don Orione. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires, donde celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Durante esa jornada también tiene previsto reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), participar de un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y mantener una actividad con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

Córdoba y Luján

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde está prevista una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”. Luego visitará la Catedral de Córdoba y mantendrá un encuentro con religiosos. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de la libertad.

Luego viajará a Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales puntos religiosos incluidos en su visita.

Antes de abandonar el país, el cronograma contempla un encuentro con voluntarios en la Villa Marista. Después, el Papa partirá rumbo a Lima para continuar su gira por la región.