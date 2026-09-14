La joven de 26 años era aspirante a Gendarmería. La policía encontró una carta escrita por el femicida.

Se casaron hace 20 días, mató a su esposa y quiso suicidarse: un informe reveló la crueldad del ataque.

Un brutal hecho fue confirmado en alas últimas horas y abrió una importante investigación. Una joven aspirante a Gendarmería Nacional fue encontrada muerta con múltiples heridas de arma blanca.

El macabro hallazgo ocurrió en la vivienda de la víctima y se conoció tras una llamada al 911 este domingo al mediodía y motivó la intervención de la UFI Delitos Especiales.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, Santa Fe. Había llegado a San Juan para realizar su instrucción e intentar ingresar a Gendarmería Nacional.

Su pareja, identificado como Carlos Gonzalo Riveros, también vinculado a la formación de la fuerza y oriundo de Salta, quedó detenido como principal sospechoso. El joven de 25 años habría intentado quitarse la vida tras el ataque, indicaron los investigadores. El caso es investigado como un presunto femicidio.

Riveros se encontraba en la escena del crimen cuando llegaron los efectivos y quedó a disposición de la Justicia durante el procedimiento. Fue asistido médicamente y permanece internado en el Hospital Barreal, bajo una estricta custodia policial y a disposición de la Justicia.

Cuando los investigadores llegaron al lugar encontraron a la víctima sin vida, constataron lesiones compatibles con golpes y heridas de arma blanca. Los primeros indicios permitieron establecer que se trataba de una muerte violenta y pusieron bajo la lupa a la pareja de la joven.

En el lugar trabajaron especialistas del Complejo Científico Forense, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, con la coordinación de Roberto Ginsberg de la UFI Delitos Especiales. El trabajo judicial incluyó el secuestro de elementos de interés y el levantamiento de rastros, mientras el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

La carta en la que el femicida pide perdón

Durante la inspección ocular en la vivienda, los investigadores encontraron una carta del femicida sobre la mesa del comedor.

Según reveló el diario Tiempo de San Juan, la carta escrita por Riveros pedía explícitamente disculpas por lo que le acababa de hacer a Camila y también por lo que se había hecho a sí mismo (en alusión a su intento de suicidio).

El mensaje estaba dirigido tanto a los familiares de él y de su esposa, evidenciando una consciencia plena sobre la atrocidad de sus actos.

El joven no habría ingresado finalmente al Instituto de Formación de la fuerza por una situación relacionada con su conducta. Además, la pareja se había casado hace 20 días

En el lugar también se secuestraron dos teléfonos celulares, dos cuchillos con abundante sangre -presuntas armas homicidas-, prendas de vestir pertenecientes al masculino, una toalla, una zapatilla y otros efectos de interés para la causa.

Qué reveló el informe preliminar

El examen realizado en el lugar por el médico legista expuso la crueldad del ataque. Según constató el profesional, la muerte fue violenta y netamente característica de un homicidio con arma blanca.

Las lesiones letales fueron realizadas en el cuello, lo cual provocó que Camila se desangrara hasta sufrir un shock hipovolémico. El resto de las puñaladas estaban dirigidas a su rostro.

Asimismo, el médico detectó múltiples cortes en las manos de la joven, un claro indicio y una señal de que la joven intentó defenderse de su asesino.

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que deberá establecer con precisión la causa de la muerte y aportar datos sobre la mecánica del ataque.